Коллекция элитных квартир и сотни квадратов недвижимости: родня заместителя мэра Киева поражает состоянием

Чиновник ни разу не попадал в какой-нибудь более или менее громкий скандал

Квартиры в самых дорогих ЖК Киева, сотни квадратных метров коммерческой недвижимости. Родные заммэра Киева Владимира Прокопива коллекционируют самые дорогие квадратные метры в столице, тогда как друзья чиновника — коммунальное имущество.

Об этом и не только в новом расследовании журналистов "Bihus. Info". Премьера первой части состоялась в понедельник, 14 октября, а вскоре должна быть опубликована и вторая.

Заммэра Киева Владимир Прокопив заметная фигура в киевской политике, уже десятилетие удерживает влиятельные позиции. Пять лет в должности заместителя мэра Кличко и десять лет в Киевсовете сделали его одним из ключевых политиков Киева.

За годы своей политической карьеры Прокопив ни разу не попадал в какой-нибудь более-менее громкий скандал и вообще зарекомендовал себя как искренний и открытый политик. Однако, как отмечают журналисты-расследователи, все эти годы "мы просто смотрели не туда".

"Справедливости ради и для фактологической точности должна тут сразу отметить, что в городской совет Прокопив пришел совсем не бедным человеком. Семья уже имела и недвижимость, и автомобили, и живые деньги на счетах. Но именно за 10 лет у власти активы чиновника и близких ему людей по количеству и качеству совершили просто космический рывок", — рассказывает в своем расследовании журналистка Леся Иванова.

У самого Прокопива и его родні по состоянию на сегодняшний день огромный дом в коттеджном городке "Коник", еще один дом в "Новой Ходосовке", квартиры в новых ЖК, а еще сотни квадратов коммерческой площади в многочисленных новостройках, говорится в расследовании.

Жена Прокопива, которая, по его словам занимается, в основном бытом, детьми и присматривает за старым бизнесом, на самом деле и зарабатывает основные деньги в семье.

"Каждый год это миллионы и идут они через ФЛП, на успешность которого, кажется, никак не влияют ни увеличение количества детей, ни большая война, ни эвакуация за границу в ее начале. Реально в 22-м году, пока там она получала помощь беженцам, здесь ее ФЛП качал рекордные пять с лишним миллионов", — рассказывает Леся Иванова.

По словам журналистки, на обороты ФЛП не влияет даже то, сколько месяцев в году этот ФЛП вообще существует. Жена Прокопива его то открывала, то закрывала, но хоть 12 месяцев в году работает бизнес, хоть три, а стабильные 4-5 млн ложатся в графу легальный доход.

Сам Прокопив рассказывает, что бизнес этот завязан на рекламе: наружной, внутренней, сити-лайты, в транспорте и т.д.

"Ее ФЛП установил рекорд за 10 лет своего существования. Чудеса да и только, но эти чудеса, должна признать, очень грамотно оформлены. Рыться в том ФЛПе не будет ни один проверяющий орган", — отметила журналистка.

Кроме того, как выяснили журналисты, супруга Прокопива на второй день после начала полномасштабного вторжения России в Украину, а именно 25 февраля 2022 года, приобрела элитную квартиру в новом лакшере комплексе на Печерске ЖК "Signature".

"Квартира на 72 м² и это, чтобы вы понимали, там такие однокомнатные. Сейчас комплекс уже сдан в эксплуатацию и жилье там продается от 6,5 тыс. долларов за квадрат, что делает "Signature" самым дорогим, а значит и самым престижным комплексом в Киеве", — рассказывается в расследовании.

По состоянию на 2022 год комплекс только строился, поэтому жена купила не готовую квартиру, а инвестицию в нее. Однако приобрела она ее без уценки, а за ту же сумму, что и предыдущий инвестор, у которого она ее перекупила. В этом признался сам Прокопив.

По его словам, жена заплатила 1 млн 379 тыс. грн, что совершенно не сходится с реальностью, ведь таких цен просто не могло быть.

"Предыдущий инвестор вкладывался в строительство в 2019 году. Тогда, по данным аналитической системы Лун, квартиры такой площади стоили где-то от 5 млн грн", — рассказывает Иванова.

Напомним, в 2019 году российские ракеты еще не летели на Киев. Что могло заставить застройщика продать квартиру инвестору по цене в четыре раза ниже рыночной – вопрос со звездочкой.

Об обогащении других членов семьи Прокопива, а также его друзей смотрите в расследовании "Bihus.Info": Киев на продажу: как родные зама Кличко скупают недвижимость в столице

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что нардеп от "Батькивщины" мог захватить участок леса на Черниговщине. Речь идет о Валерии Дубиле.