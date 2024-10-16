Заморозки распространяются, а в горах настоящая зима: какой будет погода в Украине до конца недели

Заморозки распространяются

Гору Поп Иван изрядно засыпало снегом. На утро 16 октября температура воздуха на вершине достигла -6°С. При этом на остальной территории Украины осень все еще держит свои позиции.

Однако холодный воздух охватывает всю страну. Заморозки, уже появившиеся в западных областях, в ближайшие дни распространятся на другие регионы. До конца недели синоптики прогнозируют умеренные дожди, прохладные дни и прохладные ночи по всей Украине. Об этом свидетельствует свежий прогноз погоды и от метеорологов Укргидрометцентра.

Какая будет погода в Украине на ближайшие дни

В четверг, 17 октября, небольшие дожди ожидаются ночью и утром в южных, центральных и восточных областях. Днем осадки возможны на всей территории страны, кроме Крыма. В западных и центральных регионах ночью и утром возможны туманы. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с, в западной части переменных направлений, 3-8 м/с. Ночная температура воздуха будет +2…+7°С, дневная +8…+13°С. В западных областях ночью возможны заморозки до -3 ° С на поверхности почвы.

Температура воздуха 17 октября

Пятница, 18 октября, изменит погодные условия. Небольшие дожди пройдут на крайнем востоке и местами в Крыму. На остальной территории Украины под влиянием антициклона установится малооблачная погода без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°С, днем +8…+13°С. В западных и северных регионах ночью ожидаются заморозки до -3°С.

Температура воздуха 18 октября

Суббота, 19 октября, будет характеризоваться сухой погодой почти по всей стране. Небольшие дожди возможны только в Крыму. На остальной территории осадков не предполагается. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночная температура воздуха +2…+7°С, дневная +8…+13°С. В западных, центральных и северных регионах ночью возможны заморозки до -3°С.

Температура воздуха 19 октября

Воскресенье, 20 октября, обрадует украинцев сухой погодой. Благодаря влиянию антициклона, на всей территории Украины осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет +2…+7°С, днем +9…+14°С. В западных, центральных и северных регионах ночью все еще возможны заморозки до -3°С.

Температура воздуха 20 октября

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