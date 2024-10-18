Когда мужчину могут признать временно непригодным: список болезней

После выздоровления гражданину нужно пройти медосмотр

В Украине статус "временно непригодного" к военной службе предоставляется тем гражданам, которые имеют заболевания или состояния, нуждающиеся в лечении или оперативном вмешательстве. Это означает, что человек не может выполнять военные обязанности из-за имеющихся медицинских проблем, но после выздоровления или завершения лечения его состояние может быть пересмотрено.

Военный адвокат Роман Лихачев объяснил, с какими именно болезнями граждане получают статус "временно непригодного". Согласно положению о военно-врачебной экспертизе Вооруженных сил Украины, временно непригодными могут быть признаны лица, имеющие следующие заболевания:

сифилис, гонококковая инфекция, урогенитальный хламидиоз, урогенитальный трихомониаз, урогенитальный микоплазмоз;

кандидоз, кокцидоидоз, бластомикоз, паракокцидоидомикоз, споротрихоз, хромомикоз и феомикотический абсцесс, аспергилез, криптококкоз, зигомикоз, мицетома, дерматофития, онихомикоз;

после перенесенных острых, обострения хронических инфекционных и паразитарных заболеваний или хирургического лечения;

после хирургического лечения, проведение цитостатической или лучевой терапии по поводу новообразований;

после перенесенных острых заболеваний крови, кроветворных органов и отдельных нарушений с привлечением иммунного механизма или хирургического лечения;

после перенесенных острых заболеваний нервной системы или хирургического лечения;

после перенесенных острых заболеваний глаза и придаточного аппарата или хирургического лечения.

Временную отсрочку по состоянию здоровья дают в зависимости от болезни и времени реабилитации. Чаще это от 6 до 12 месяцев.

После завершения лечения или выздоровления человек должен пройти повторную медицинскую комиссию, где врачи ВВК оценят состояние его здоровья. Если медицинские показатели будут в пределах нормы, военнообязанные могут быть признаны годными к службе.

Напомним, что срок действия всех отсрочек от мобилизации, которые получали украинцы, истекает 9 ноября. Это касается даже тех, которые были изданы недавно или будут изданы в конце сентября и октябре. Каждому необходимо повторно подавать заявление о его продлении.

В ТЦК рассказали, что максимально отсрочка дается на 90 дней ( отсрочку на 6 месяцев уже не дают ). То есть если действие закона длится на три месяца, то и отсрочка, соответственно, тоже. В то же время, если человеку, например, дали отсрочку 25 сентября, он все равно будет действовать до 9 ноября, а затем его следует продолжить.

Ранее "Телеграф" писал, кого могут призвать в армию только добровольно. Не могут мобилизовать мужчин до 25 лет и достигших предельного возраста — 60 лет.