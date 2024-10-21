Некоторые вы даже не слышали: старинные украинские женские имена
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Без Насть и Оксан
В украинском языке множество интересных и этнических имен для девочек, которые передают все величие и красоту нашего языка. На самом деле на украинские корни могут указывать не только фамилии.
"Телеграф" собрал самые красивые женские старинные имена. Среди них нет Насти, Оксаны или Анны.
Старинные и традиционные украинские женские имена
- Бажана — желанная.
- Богдана — дана Богом.
- Богуслава — славит Бога.
- Божена — от слова "Бог".
- Віра — вера
- Вірляна — от слова "орел".
- Дарина — от слова "дар".
- Жадана — желанная.
- Звенислава — славит звон.
- Зореслава — славит звезды.
- Зоряна — звезда.
- Либідь — лебедь.
- Любов — любовь.
- Любомира — любовь к миру.
- Людмила — людям мила.
- Мавка — лесная русалка.
- Мальва — цветок мальва.
- Милана — та, что мила.
- Мирослава — славит мир.
- Надія — надежда.
- Одарина — от слова "дар".
- Орина.
- Орися.
- Рада — радость.
- Радослава — от слів "радость" и "слава".
- Родослава — род славит.
- Світляна — светлая.
- Цвітана — от слова "цвет".
- Ярослава — слава весны.
Заметим, что среди старинных украинских имен часто встречаются имена иностранного происхождения, но они в Украине появились очень давно, поэтому тоже считаются этническими.
Древние женские имена иностранного происхождения
- Акилина — (лат.) орлица.
- Анастасія — (гр.) воскресение.
- Євстахія — (гр.) счастлива.
- Зоя — (гр.) жизнь.
- Іванна — (євр.) божья благодать.
- Катерина — (гр.) чистая.
- Лада — (слов.) богиня красоты и весны.
- Марія — (євр.) спокойная, уютная.
- Меланія — (гр.) чёрная.
- Мотрона — (лат.) женщина.
- Наталія — (лат.) Рождество, рождение.
- Неоніла — (гр.) новая, молодая.
- Оксана — (гр.) от "гостеприимной, теплой".
- Олена — (гр.) горящая.
- Ольга — (сканд.) святая.
- Параскева — (гр.) ожидание.
- Пелагія — (гр.) морская.
- Роксолана — (гр.) женщина народа роксоланов.
- Соломія — (євр.) мирная.
- Софія — (гр.) мудрость, знания.
- Стефанія — (гр.) венец, корона.
- Февронія — (гр.) светлая, солнечная.
- Фекла — (гр.) слава богу.
- Харитина — (гр.) милосердие.
Ранее "Телеграф" рассказывал об украинских фамилиях, которые могут вызвать улыбку.