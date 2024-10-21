Некоторые вы даже не слышали: старинные украинские женские имена

Без Насть и Оксан

В украинском языке множество интересных и этнических имен для девочек, которые передают все величие и красоту нашего языка. На самом деле на украинские корни могут указывать не только фамилии.

"Телеграф" собрал самые красивые женские старинные имена. Среди них нет Насти, Оксаны или Анны.

Старинные и традиционные украинские женские имена

Бажана — желанная.

Богдана — дана Богом.

Богуслава — славит Бога.

Божена — от слова "Бог".

Віра — вера

Вірляна — от слова "орел".

Дарина — от слова "дар".

Жадана — желанная.

Звенислава — славит звон.

Зореслава — славит звезды.

Зоряна — звезда.

Либідь — лебедь.

Любов — любовь.

Любомира — любовь к миру.

Людмила — людям мила.

Мавка — лесная русалка.

Мальва — цветок мальва.

Милана — та, что мила.

Мирослава — славит мир.

Надія — надежда.

Одарина — от слова "дар".

Орина.

Орися.

Рада — радость.

Радослава — от слів "радость" и "слава".

Родослава — род славит.

Світляна — светлая.

Цвітана — от слова "цвет".

Ярослава — слава весны.

Заметим, что среди старинных украинских имен часто встречаются имена иностранного происхождения, но они в Украине появились очень давно, поэтому тоже считаются этническими.

Древние женские имена иностранного происхождения

Акилина — (лат.) орлица.

Анастасія — (гр.) воскресение.

Євстахія — (гр.) счастлива.

Зоя — (гр.) жизнь.

Іванна — (євр.) божья благодать.

Катерина — (гр.) чистая.

Лада — (слов.) богиня красоты и весны.

Марія — (євр.) спокойная, уютная.

Меланія — (гр.) чёрная.

Мотрона — (лат.) женщина.

Наталія — (лат.) Рождество, рождение.

Неоніла — (гр.) новая, молодая.

Оксана — (гр.) от "гостеприимной, теплой".

Олена — (гр.) горящая.

Ольга — (сканд.) святая.

Параскева — (гр.) ожидание.

Пелагія — (гр.) морская.

Роксолана — (гр.) женщина народа роксоланов.

Соломія — (євр.) мирная.

Софія — (гр.) мудрость, знания.

Стефанія — (гр.) венец, корона.

Февронія — (гр.) светлая, солнечная.

Фекла — (гр.) слава богу.

Харитина — (гр.) милосердие.

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