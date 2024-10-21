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Некоторые вы даже не слышали: старинные украинские женские имена

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Украинки
Украинки. Фото Коллаж "Телеграф"

Без Насть и Оксан

В украинском языке множество интересных и этнических имен для девочек, которые передают все величие и красоту нашего языка. На самом деле на украинские корни могут указывать не только фамилии.

"Телеграф" собрал самые красивые женские старинные имена. Среди них нет Насти, Оксаны или Анны.

Старинные и традиционные украинские женские имена

  • Бажана — желанная.
  • Богдана — дана Богом.
  • Богуслава — славит Бога.
  • Божена — от слова "Бог".
  • Віра — вера
  • Вірляна — от слова "орел".
  • Дарина — от слова "дар".
  • Жадана — желанная.
  • Звенислава — славит звон.
  • Зореслава — славит звезды.
  • Зоряна — звезда.
  • Либідь — лебедь.
  • Любов — любовь.
  • Любомира — любовь к миру.
  • Людмила — людям мила.
  • Мавка — лесная русалка.
  • Мальва — цветок мальва.
  • Милана — та, что мила.
  • Мирослава — славит мир.
  • Надія — надежда.
  • Одарина — от слова "дар".
  • Орина.
  • Орися.
  • Рада — радость.
  • Радослава — от слів "радость" и "слава".
  • Родослава — род славит.
  • Світляна — светлая.
  • Цвітана — от слова "цвет".
  • Ярослава — слава весны.

Заметим, что среди старинных украинских имен часто встречаются имена иностранного происхождения, но они в Украине появились очень давно, поэтому тоже считаются этническими.

Древние женские имена иностранного происхождения

  • Акилина — (лат.) орлица.
  • Анастасія — (гр.) воскресение.
  • Євстахія — (гр.) счастлива.
  • Зоя — (гр.) жизнь.
  • Іванна — (євр.) божья благодать.
  • Катерина — (гр.) чистая.
  • Лада — (слов.) богиня красоты и весны.
  • Марія — (євр.) спокойная, уютная.
  • Меланія — (гр.) чёрная.
  • Мотрона — (лат.) женщина.
  • Наталія — (лат.) Рождество, рождение.
  • Неоніла — (гр.) новая, молодая.
  • Оксана — (гр.) от "гостеприимной, теплой".
  • Олена — (гр.) горящая.
  • Ольга — (сканд.) святая.
  • Параскева — (гр.) ожидание.
  • Пелагія — (гр.) морская.
  • Роксолана — (гр.) женщина народа роксоланов.
  • Соломія — (євр.) мирная.
  • Софія — (гр.) мудрость, знания.
  • Стефанія — (гр.) венец, корона.
  • Февронія — (гр.) светлая, солнечная.
  • Фекла — (гр.) слава богу.
  • Харитина — (гр.) милосердие.

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