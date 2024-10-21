Деякі ви навіть не чули: старовинні українські жіночі імена

Без Насть та Оксан

В українській мові є безліч цікавих та етнічних імен для дівчаток, які передають усю велич та красу нашої мови. Насправді на українське коріння можуть вказувати не тільки прізвища.

"Телеграф" зібрав найкрасивіші жіночі старовинні імена. Серед них немає Насті, Оксани чи Анни.

Старовинні і традиційні українські жіночі імена

Бажана — бажана.

Богдана — дана Богом.

Богуслава — славить Бога.

Божена — від слова "Бог".

Віра — втілює віру.

Вірляна — від слова "орел".

Дарина — від слова "дар".

Жадана — жадана, бажана.

Звенислава — дзвінка слава.

Зореслава — славить зірки.

Зоряна — зірка.

Либідь — лебідь.

Любов — втілює кохання та любов.

Любомира — любов до миру.

Людмила — людям мила.

Мавка — лісова русалка.

Мальва — квітка мальви.

Милана — та, що мила.

Мирослава — славить мир.

Надія — втілює надію.

Одарина — від слова "дар".

Орина.

Орися.

Рада — втілює радість, радісна.

Радослава — від слів "радість" і "слава".

Родослава — рід славить.

Світляна — світла.

Цвітана — від слова "цвіт".

Ярослава — слава весни.

Зауважимо, що серед українських старовинних імен часто зустрічаються імена іноземного походження, але вони в Україні з'явились дуже давно, тому теж вважаються етнічними.

Старовині жіночі імена іноземного походження

Акилина — (лат.) орлиця.

Анастасія — (гр.) воскресіння.

Євстахія — (гр.) щаслива.

Зоя — (гр.) життя.

Іванна — (євр.) божа благодать.

Катерина — (гр.) чиста.

Лада — (слов.) богиня краси і весни.

Марія — (євр.) бажана, спокійна, затишна.

Меланія — (гр.) чорна.

Мотрона — (лат.) жінка.

Наталія — (лат.) Різдво, народження.

Неоніла — (гр.) нова, молода.

Оксана — (гр.) від "гостинність, тепла зустріч".

Олена — (гр.) смолоскип, світоч.

Ольга — (сканд.) висвячена, свята.

Параскева — (гр.) очікування, переддень суботнього свята, п'ятниця.

Пелагія — (гр.) морська.

Роксолана — (гр.) жінка народу роксоланів.

Соломія — (євр.) мирна.

Софія — (гр.) мудрість, знання.

Стефанія — (гр.) вінець, корона.

Февронія — (гр.) світла, сонцесяйна.

Фекла — (гр.) слава богу.

Харитина — (гр.) милосердя.

Раніше "Телеграф" розповідав про українські прізвища, які можуть викликати посмішку.