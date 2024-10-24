Зеленский отказывается подписывать закон о переводе часов. Нужно ли это делать 27 октября?

При подсчетах его введения вылезли убытки в несколько миллиардов

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует в ближайшее время подписывать закон об отмене сезонного перевода часов. Однако время его ветирования уже истекло.

Об этом сообщает BBC News Украина, опираясь на свои источники в команде президента.

"Этот переход (27 октября — Ред.) должен стать последним, ведь в июле Верховная Рада поддержала проект, отменяющий дальнейшие переводы. Однако президент его до сих пор не подписал", — говорят источники.

То есть в воскресенье, 27 октября Украина должна была перейти на зимнее время в последний раз и весной уже не переводить часы, если бы президент подписал законопроект.

Но Зеленский до сих пор этого не сделал. По словам источника, он и не планирует его подписывать в ближайшее время, однако срок для ветирования уже истек.

В то же время, по словам другого собеседника, голосование Верховной Рады за этот законопроект протиснул ее спикер Руслан Стефанчук. Поэтому президент "чтобы его не обижать" вето не наложил, но подписывать не планирует. Источник добавил, что во время обсуждений этого закона специалисты "посчитали и увидели минусы для экономики — вылезли убытки в несколько миллиардов".

Нужно ли переводить часы 27 октября

Да, в последнее воскресенье октября украинцы переведут в 4 утра часы на 1 час назад, то есть на зимнее время. Даже если бы Зеленский подписал законопроект, это все равно нужно было бы делать.

Нужно ли будет переводить часы весной

Это зависит от того, когда и подпишет ли новый закон президент. Если это произойдет до конца 2024 года – да, если позже – нет. Ведь в документе указано, что закон вступает в силу с 1 января 2025 г. после его подписания Зеленским.

В то же время Верховная Рада летом в целом приняла законопроект №4201, отменяющий перевод времени с зимнего на летнее. То есть в этом году украинцы должны были делать это в последний раз. Однако пока точного ответа на 2025 год нет.

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