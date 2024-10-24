Перевод часов на зимнее время: как оставаться мотивированным и продуктивным, когда темно и холодно

Оставайтесь успешными даже в самые темные месяцы

Ночью в воскресенье, 27 октября 2024 года, в Украине в последний раз переведут стрелки часов. С этих пор страна будет жить по так называемому зимнему времени. И хоть это позволит поспать в выходные на один час больше, продуктивность после такого перехода может снизиться.

Ранее мы рассказывали, как сократить влияние этого перехода на организм. В то же время норвежский бизнес-философ Андерс Индсет в своей колонке для Fast Company дал 5 советов, как наслаждаться жизнью и быть продуктивным даже в самые темные осенние и зимние дни.

Примите маленькие цели

Конечно, мечтать о чем-то большом — это здорово, но настоящий прогресс строится на маленьких шагах. Любое большое достижение, например, победа в соревнованиях или успех в бизнесе, начинается с маленьких, но достижимых действий. Хотя чудеса и случаются, лучше полагаться на упорный труд.

Даже маленькие действия, вроде уборки в почте, завершение списка дел или небольшая утренняя зарядка, помогают создать ощущение выполненного долга. Такие шаги запускают цепочку успехов, и с опытом вы сможете делать больше и лучше. В итоге вы будете жить не просто реагируя на события, а созидая.

Рутина как источник мотивации

В наше время мы часто отвлекаемся на все подряд и гонимся за быстрыми удовольствиями. Поэтому важно научиться действовать по собственному желанию, а не под давлением обстоятельств. Регулярные привычки, вроде занятий спортом или медитации, помогут настроиться на нужную волну. Например, можно выделять время на "час размышлений", когда вы просто думаете и записываете идеи. Это поможет чувствовать себя более продуктивным и сосредоточенным.

Установление рутины дает ощущение продуктивности и ясности. Это помогает повысить энергию, поскольку вы чувствуете больше контроля над жизнью, наполненной быстрыми изменениями, неуверенностью и технологиями.

Будьте гибкими и открытыми к новому

Мы не знаем, каким будет будущее, и какие навыки станут важными. Поэтому нужно учиться разным вещам, чтобы уметь адаптироваться к изменениям. Это поможет вам быть активными и продолжать учиться на протяжении жизни. Например, можно слушать подкасты на двойной скорости, занимаясь спортом. Главное — это ваш прогресс.

Дугнад

Это может показаться нелогичным, но в образе жизни викингов было магическое открытие: благодаря сильному коллективу индивидуализм может процветать. У норвежцев это называется "дугнад". Я есть, потому что есть вы. Если все вокруг меня делают лучше — прогрессируют и выступают — я также могу делать лучше.

Такая культура производительности, основанная на ценностях, открывает двери для роста индивидуальных амбициозных личностей.

Найдите единомышленников или присоединитесь к команде — это поможет вам оставаться мотивированным и учиться ответственности.

Технологии как инструмент прогресса

Технологии могут сильно помочь в достижении целей. В Норвегии, например, люди любят использовать новые технологии и игры для мотивации и улучшения жизни. Раннее внедрение новых технологий из любопытства не только поможет вам опережать тенденции, но и сделает вас более интересными.

Культура производительности, основанная на ценностях

Не все в жизни можно контролировать, например, погоду, но вы можете управлять своей реакцией на обстоятельства. Даже длинные зимы можно провести с пользой, если сохранять активность и любопытство. Бывает, что хочется пожалеть себя — это нормально. Можно немного отдохнуть с друзьями, а потом снова в путь к новым достижениям.

Ранее "Телеграф" рассказывал про утренние привычки, которые помогут оставаться энергичными и продуктивными в течение дня, что впоследствии приведет к успеху.