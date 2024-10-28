Проверьте свои ошибки: в сети обнародовали текст радиодиктанта

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В понедельник, 28 октября, организаторы обнародовали текст Всеукраинского радиодиктанта Национального единства. В этом году украинцы писали даже в Курской области России.

Об этом сообщает "Суспильне". Автором текста стала писательница Оксана Забужко, а читал его поэт и военный Павел Вышебаба. В частности, результаты радиодиктанта будут объявлены, когда комиссия проработает все письма.

Текст "Магія голосу"

Спочатку був "брехунець". З нього починався день: клац! – і пронизливе рокотання перших тактів "Реве та стогне…", а за ним примусово-бадьоре "Говорить Київ!" давали знак, що з-під теплої ковдри хоч-не-хоч пора вилізати.

Діти люблять чутися в гурті. Було приємно думати, що цієї миті по країні мільйони дітей так само збираються до школи, а їхні тати-мами – на працю, і всіх нас об’єднує голос із радіо. Людський голос – то взагалі матерія магічна, в нього можна закохатись, навіть не бачивши носія. "Оксано, Оксано, я чую твій голос, то вітер мені з України приніс", – під це танґо й досі танцюють на весіллях, не підозрюючи, що це фольклор засланчий, гулагівський – не до коханої дівчини звернений, а до легендарної співачки Оксани Петрусенко, чий спів у сталінські роки Всесоюзне радіо доносило і в сибірську пущу.

А в 1960-1980-ті, коли єдиною дозволеною формою патріотизму було вболівання за київське "Динамо", Україна була закохана в голоси футбольних коментаторів. Їх упізнавали з півслова, в їхніх модуляціях ловили, мов ковток свіжого повітря, солідарність зі "своїми" і обурення привілеями москвичів, котрим безсоромно підсуджували судді у вирішальних матчах. Аж дивно, яке багатство сенсів здатен виражати людський голос самою лиш інтонацією!

Згодом телевізор притупив нам на те слух.

Та, попри всі зміни технологій, от уже сто років Україна звучить в ефірі планети власним голосом. І нашого голосу більше нікому й ніколи не вимкнути й не заглушити.

Диктант национального единства – что известно

Напомним, что радиодиктант национального единства посвящен Дню украинской письменности и языка, который отмечают 27 октября. В этом году автором текста радиодиктанта стала писательница Оксана Забужко. Читал диктант поэт, ныне военный, Павел Вышебаба.

Идея радиодиктанта возникла 23 года назад, его в 2000 году основала команда "Украинского радио" с целью объединить всех украинцев. Благодаря радийной трансляции и интернет-доступу к диктанту смогли присоединиться люди из любых уголков мира.

Ранее Телеграф писал, как украинцы отреагировали на радиодиктант в этом году.