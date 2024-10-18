"Пока не компенсирует ущерб": в Евросоюзе заверили, что активы России останутся заблокированными

Активы России будут заблокированы, а поступления от них будут использованы для помощи Украине

Европейский Союз поддерживает предоставление Украине кредита в размере 35 млрд евро, который может быть выдан в рамках инициативы G7 по предоставлению Украине кредита на 50 миллиардов долларов США. Залогом по кредиту становятся российские активы, погашение будет происходить за счет доходов от этих активов.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Евросовета. Отмечается, что российские активы будут заблокированы к моменту завершения Россией войны и полной компенсации всего ущерба, нанесенного российским вторжением Украине.

"Европейский совет подчеркивает важность выполнения обязательств, взятых и сделанных G7 на саммите в Апулии по выделению вместе с партнерами по около 45 миллиардов евро (50 миллиардов долларов США) до конца года для поддержки текущих и будущих военных, бюджетных потребностей и потребностей на восстановление", – сказано в документе.

Евросовет также пригласил высокого представителя ЕС по внешней политике и Европейскую комиссию вместе с Украиной присоединиться к реализации указанных инициатив. Также в Евросовете подтвердили, что активы России будут заблокированы, а доходы будут использованы для помощи Украине.

"В соответствии с законодательством ЕС, российские активы будут оставаться заблокированными, пока Россия не остановит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ущерб, нанесенный этой войной", – отмечается в документе.

Как сообщалось ранее, 50 млрд долларов должны быть выделены как финансовая помощь. Возвращать эти средства придется, если будет получен доступ ко всем российским активам или страна-агрессор выплатит репарации после войны. Но до этого Украина не должна ни одного процента по этим средствам.

Однако сейчас в Украине растет обеспокоенность по поводу того, что до конца года помощь в размере 50 миллиардов долларов из замороженных российских активов не будет выделена. Речь идет о средствах по июньскому соглашению "Большой семерки".