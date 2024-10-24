Ваши предки были иностранцами, если фамилия звучит так: проверьте свою

Они встречаются до сих пор

В Украине существует много фамилий, имеющих разное происхождение. Некоторые образовались от названия ремесла или статуса, но есть и те, которые указывают на иностранные корни предков.

"Телеграф" расскажет, какие фамилии в Украине в древности давали иностранцам и из каких стран.

Заметим, что некоторые родовые имена часто появлялись от прозвищ, получаемых мужчинами, ставшими частью казацкого войска. Они могли указывать на происхождение воина или особые черты.

Украинские фамилии, имеющие иностранное происхождение:

Московиты, то есть славяне из Московии, ставшей Россией: Москаль, Москаленко, Москалець, Москалюк, Донець (выходец из Войска Донского), Солдат, Солдатенко, Болоховець, Торчанин.

Белорусам давали родовые имена исходя из названия местности, с которой они прибыли — Литвин, Литвиненко, Литвинчук, Литвинюк, Биховець, Кричевець, Мозирянин, Пінчук, Туровець, Турчин, Турчинець.

Поляков величали — Ляховчин, Лях, Полулях, Ляшко, Ляшенко, Ляшок, Лящук, Адамович, Казимиренко, Мазуренко.

Балтийцев —Мєрєцкий (с города Мереч), Вільня (с города Вільнюс (Вільно)), Лотиш.

Румын и молдаван — Волошин, Мультяненко, Басарабей, Мирча, Пинтя, Радул, Мунтян.

Серб и болгар – Воксич, Милкович, Болгариненко, Думич, Сербин, Капнич, Іртач.

В то же время также есть редко встречающиеся фамилии, но тоже имеющие иностранное происхождение. В частности:

Грек, Заларій – греческое;

Арнаут – албанское;

Венгерський, Ференценко, Угрин, Угринович – венгерское;

Чехович, Цирулик, Жишка – чешское;

Німець, Острогман, Цимерман – немецкое;

Швед – шведское;

Перехрист, Лейба, Коган, Жидовкин, Зраїтель, Юдай — еврейское;

Циган, Циганчук, Циганенко – ромское;

Вірменко – армянское;

Ормененко, Маджар, Груксин, Іберець, Обиз – грузинское;

Басман, Котлубай, Татарчин, Потурнак, Ногаєць – татарское и турецкое;

Чемерис, Черкес, Оліферович – чемериское.

Заметим, некоторые из этих фамилий давали людям даже если они по внешности походили на иностранцев или просто посещали определенные страны.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинских фамилиях, указывающих, что ваши предки были успешны в бизнесе.