"Впереди тяжелая зима": Саакашвили обратился к украинцам из заключения

Украинцам необходимо сплотиться

Бывший президент Грузии и украинский политик, который имеет гражданство нашей страны, Михаил Саакашвили написал открытое письмо к украинскому народу и выразил всестороннюю поддержку Владимиру Зеленскому. Он подчеркнул, что "теперь судьбы президента и нации взаимосвязаны" и если "не удержится Зеленский, то "не выживет и Украина".

Об этом сообщается в тексте письма, которое опубликовано на странице Саакашвили в Фейсбук. По его словам, война сейчас достигла кульминации и впереди нас ждет очень сложная зима.

"Если Путину поддержка россиян не нужна в принципе, то Зеленский не может удержаться без консолидированной поддержки украинцев. С другой стороны, мы должны четко понимать: не удержится Зеленский — не выживет и Украина. Теперь судьбы президента и нации взаимосвязаны", — говорится в сообщении.

Саакашвили подчеркнул, что сейчас не время "переводить стрелки на власть" и в сложившейся ситуации никто не смог бы справиться с вызовами войны лучше, чем Зеленский.

Политик упомянул о том, что в стране действительно много проблем из-за халатности и коррупции, но сейчас главное — это пережить зиму и "доплыть до берега".

"Время политической конкуренции еще наступит — появится работа и для политиков, и политтехнологов, и для разных медийных течений. Но сейчас нам нужно пережить эту зиму, пройти через все волны и доплыть до берега. А там дальше разберемся", — подчеркнул Саакашвили.

Бывший президент Грузии также перечислил основные пункты, которые он считает важными для оценки лидера, особенно в военное время:

Зеленский не трус. Он всегда находится на грани жизни и смерти и совсем не боится личного риска, а главное — не боится принимать смелые решения.

Он всегда находится на грани жизни и смерти и совсем не боится личного риска, а главное — не боится принимать смелые решения. Зеленский некоррумпированный . Он мгновенно реагирует на коррупционные истории, как в случае с МСЭК.

. Он мгновенно реагирует на коррупционные истории, как в случае с МСЭК. Президент Украины компетентен. Саакашвили заявил, что Зеленский достиг уровня Черчилля современности.

"Он изобрел совершенно новый дипломатический стиль общения — прямой, но однозначно самый эффективный. Конечно, этот стиль вызывает определенное раздражение у сильных мира сего, но в то же время и уважение. И главное: если бы не дипломатия Зеленского, не было бы ни оружия, ни санкций, и, откровенно говоря, уже не существовало бы украинского государства", — говорится в письме.

Зеленский всем сердцем любит Украину и это неустанно демонстрирует.

"И я очень хочу, чтобы мы сплотились вокруг идеи свободы и ее главного воплощения: героических защитников Украины и ее героического президента Владимира Зеленского", — резюмировал Саакашвили.

С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в октябре 2021 года Саакашвили вернулся в Грузию и тут же был арестован правоохранительными органами. Его отправили в тюрьму, где он пребывает и сейчас. На последних фото в сети и новостях можно увидеть, что политик сильно похудел, а его состояние здоровья резко ухудшилось.

Свой арест Михаил Саакашвили считает незаконным и называет себя политическим узником.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как сейчас выглядит Саакашвили. Грузинский политик дважды был президентом Грузии, а также успел побывать и в украинской политике.