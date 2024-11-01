"Попереду важка зима": Саакашвілі звернувся до українців з ув'язнення

Українцям потрібно згуртуватися

Колишній президент Грузії та український політик, який має громадянство нашої країни, Михайло Саакашвілі написав відкритий лист до українського народу та висловив всебічну підтримку Володимиру Зеленському. Він наголосив, що "тепер долі президента та нації взаємопов’язані" і якщо "не втримається Зеленський, то "не виживе й Україна".

Про це повідомляється в тексті листа, опублікованого на сторінці Саакашвілі у Фейсбук. За його словами, війна зараз досягла кульмінації і попереду на нас чекає дуже складна зима.

"Якщо Путіну підтримка росіян не потрібна в принципі, то Зеленський не може втриматися без консолідованої підтримки українців. З іншого боку, ми маємо чітко розуміти: не втримається Зеленський — не виживе і Україна. Тепер долі президента і нації взаємопов'язані", — йдеться у повідомленні.

Саакашвілі підкреслив, що зараз не час "переводити стрілки на владу" і в ситуації, що склалася, ніхто не зміг би впоратися з викликами війни краще, ніж Зеленський.

Політик згадав про те, що в країні справді багато проблем через недбалість та корупцію, але зараз головне — це пережити зиму і "доплисти до берега".

"Час політичної конкуренції ще настане – з’явиться робота і для політиків, і політтехнологів, і для різних медійних течій. Але зараз нам потрібно пережити цю зиму, пройти через усі хвилі й доплисти до берега. А там далі розберемося", — наголосив Саакашвілі.

Колишній президент Грузії також перерахував основні пункти, які він вважає важливими для оцінки лідера, особливо у воєнний час:

Зеленський не боягуз. Він завжди перебуває на межі життя і смерті і зовсім не боїться особистого ризику, а головне — не боїться приймати сміливі рішення.

Він завжди перебуває на межі життя і смерті і зовсім не боїться особистого ризику, а головне — не боїться приймати сміливі рішення. Зеленський некорумпований . Він миттєво реагує на корупційні історії, як у випадку із МСЕК. Також Саакашвілі наголосив, що "за жодної влади в Україні не було притягнуто до кримінальної відповідальності стільки високопосадовців, як за Зеленського".

. Він миттєво реагує на корупційні історії, як у випадку із МСЕК. Також Саакашвілі наголосив, що "за жодної влади в Україні не було притягнуто до кримінальної відповідальності стільки високопосадовців, як за Зеленського". Президент України є компетентним. Саакашвілі заявив, що Зеленський досяг рівня Черчілля сучасності.

"Він винайшов абсолютно на новий дипломатичний стиль спілкування — прямий, але однозначно найефективніший. Звичайно, цей стиль викликає певне роздратування у сильних світу цього, але в той же час і повагу. І головне: якби не дипломатія Зеленського, не було б ані зброї, ані санкцій, і, відверто кажучи, вже не існувало б української держави".

Зеленський усім серцем любить Україну і це постійно демонструє.

"Я не знаю, як складеться моя доля, чи буду я живий, чи зможу незабаром повернутися до себе в Київ або в Одесу. Але я дуже сильно хочу, щоб Україна вижила й перемогла. І я дуже хочу, щоб ми згуртувалися навколо ідеї свободи та її головного втілення: героїчних захисників України і її героїчного президента Володимира Зеленського", — резюмував Саакашвілі.

З повним текстом листа можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року Саакашвілі повернувся до Грузії і одразу був заарештований правоохоронними органами. Його відправили до в’язниці, де він перебуває і зараз. На останніх фото в мережі та новинах можна побачити, що політик сильно схуд, а його стан здоров’я різко погіршився.

Свій арешт Михайло Саакашвілі вважає незаконним та називає себе політичним в’язнем.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як зараз виглядає Саакашвілі. Грузинський політик був двічі президентом Грузії, а також встиг побувати і в українській політиці.