Это уже "чебурнет"? Google заблокировал россиян, в Минцифре РФ дали совет

СМС-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока работает

Компания Google окончательно ввела ограничения на создание новых аккаунтов в России. Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС.

Данную информацию подтвердили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Там призвали пользователей Google в России срочно создавать резервные копии своих данных.

"Минцифры подтверждает, что Google ограничил создание новых аккаунтов. Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества SMS, отправляемых компанией российским пользователям", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что СМС-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится.

В связи с этим, в Министерстве посоветовали россиянам создать резервные копии данных, а также перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации или использовать отечественные платформы.

Отметим, что впервые о запрете регистрации в сервисах Google с помощью российских номеров стало известно 9 сентября. Спустя всего несколько дней, 12 сентября, вступили в силу санкции от Минфина США. Иностранным компаниям было запрещено предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России.

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