По каким семейным обстоятельствам можно получить отсрочку от мобилизации

Не мобилизуют мужчин, которые ухаживают за больными родственниками

Несмотря на всеобщую мобилизацию, определенные категории украинцев могут получить отсрочку от призыва. Основаниями могут стать сложные семейные обстоятельства.

"Телеграф" рассказывает, кто из мужчин может оформить отсрочку. Это касается многодетных отцов, у которых трое или более детей, но с условием отсутствия задолженности по алиментам более чем на три месяца.

Также имеют право на отсрочку от мобилизации:

мужчины, воспитывающие ребенка до 18 лет, если другой родитель умер, лишенный родительских прав, пропал без вести, признан умершим или отбывает наказание;

опекуны, попечители, приемные родители или родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет;

опекуны и родители, которые ухаживают за ребенком с тяжелыми болезнями, требующими трансплантации или паллиативной помощи, но без установленной инвалидности (при наличии медицинского заключения);

мужчины, на иждивении которых совершеннолетний ребенок с инвалидностью;

усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие ребенка-сироту или ребенка, лишенного родительской опеки, до 18 лет;

лица, постоянно ухаживают за тяжелобольным членом семьи: мужем, женой, ребенком или родителями, на основании заключения медицинской комиссии;

опекуны недееспособных лиц.

Не мобилизуют мужчин, у которых:

супруга имеет инвалидность I либо II групп;

жена имеет инвалидность III группы из-за онкологического заболевания, ампутации конечностей или паралитических синдромов;

родители или родители супруги имеют инвалидность I или II групп, при условии отсутствия других, кто может за ними ухаживать;

люди, которые постоянно ухаживают за лицом с инвалидностью I или II групп (при отсутствии близких родственников);

мужчины, воспитывающие ребенка до 18 лет и одновременно имеющие жену, которая проходит военную службу.

Напоминаем, чтобы получить отсрочку из-за инвалидности супруги, военнообязанный должен обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки и подать следующие документы:

свидетельство о браке для подтверждения родственных отношений;

медицинские документы, подтверждающие инвалидность партнера, в том числе справку медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) с указанием диагноза и группы инвалидности.

После представления документов военнообязанный не подлежит призыву на военную службу, поскольку его увольняют на основании законодательства о мобилизации. Важно, что такие лица также не должны проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) .

Ранее "Телеграф" писал, когда заканчивается отсрочка от мобилизации у большинства граждан и как ее нужно продлевать. Для этого нужно подать заявление в ТЦК и СП.