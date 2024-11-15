Украинская известная поэтесса Виктория Бирюкова умерла от тяжелой болезни

Все ее творчество было связано с Украиной, несмотря на 20 лет, проведенных в Иордании

В четверг, 14 ноября, скончалась 42-летняя поэтесса и литератор Виктория Бирюкова, которая была автором чувственной и патриотической поэзии. В последние годы тема войны была одной из главных тем в ее творчестве.

Она была представительницей украинской диаспоры в Иордании, где ее знали как Викторию Абу Кадум. О смерти поэтессы сообщила Марьяна Барабанова в Facebook.

Виктория Бирюкова (в девичестве — Бричкова, в предыдущем браке — Абу-Кадум) родилась в 1982 году в Черновцах, в семье студентов-медиков, которые со временем переехали в поселок Куты в Ивано-Франковской области.

Получать высшее образование Виктория решила в Черновицком национальном университете, выбрав специальность химика-эколога. Там встретила своего будущего мужа-иностранца, вместе с которым в 2002 году, когда он закончил учебу, уехала в Иорданию.

Там она была известна как Виктория Абу Кадум и почти 20 лет проживала в ее столице Амман, воспитывая четырех детей. Виктория стала одной из самых известных современных украинских поэтес за рубежом, одним из соорганизаторов украинского культурного общества в Иордании, принимала участие во многих культурно-художественных мероприятиях, которые устраивало посольство.

"Все ее творчество и деятельность была связана с Украиной, душа ее была всегда здесь. Она переживала, что находится далеко от ужаса и ничем не может поддержать своих земляков, поэтому старалась сделать это словом. Старалась "доброе слово" донести до воинов. Ее стихи – это память о павших солдатах", – говорится в сообщении.

В силу личных обстоятельств Виктория вернулась на Родину, где в 2023 году нашла свою любовь и вышла замуж за украинского защитника Дениса Бирюкова.

Летом мужчина был ранен вражеской гранатой. Но Виктория говорила, что их любовь переживет все невзгоды. Это последняя поэзия, которую тяжело больная литератор опубликовала в Facebook:

Ти ж обіцяв мене любити –

Отож люби мене, люби…

Допоки серце не розбите

Останнім подихом журби…

Допоки дихаю й плекаю

Я мрію світлу, молоду…

Люби від краю і до краю,

І ще, як я за край впаду…

І беззавітно, і бездумно

Люби мене, як можеш ти…

Допоки не сховали трунви

І в інші не йдемо світи…

Боготвори, обожнюй, пести,

Кохай, лелій, голуб, носи…

Люби мене у кожнім жесті

І напряму, і навскоси…

Колись востаннє гойднуть віти,

Зрубають дуба на гроби…

Ти ж обіцяв мене любити,

Отож люби мене, люби…

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