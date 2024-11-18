В Одессе нашли странный "подарочек" из Москвы (фото)

Что стало причиной гибели птицы — неизвестно

В Одессе на 16 станции Большого фонтана нашли мертвую птицу. Сапсан был окольцован в столице России Москве.

Фото мертвой окольцованной птицы опубликовал "Telegram-канал" "Ху**ая Одесса". На бирке на кольце сапсана указано место кольцевания и ее номер — 745. Один из комментаторов узнал из базы, что это был молодой сапсан, который родился в 2023 году. От чего он умер, непонятно, так как продолжительность жизни сапсанов до 17 лет.

Сапсан — хищная птица из семейства соколиных, распространенная на всех континентах, кроме Антарктиды. Птица, размером с ворону, является не только самой быстрой птицей, но и самым быстрым представителем животных вообще. По оценкам специалистов, в стремительном пикирующем полете сапсан способен развивать скорость свыше 322 км/ч, или 90 м/с. Однако в горизонтальном полете птица уступает в скорости стрижу.

Кольцевание проводится для изучения биологии диких птиц. Птицу ловят, надевают на ее лапку кольцо с номером и отпускают.

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