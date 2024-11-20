Еще одна страна призвала своих граждан покинуть Украину

Это уже пятое посольство, выступившее с заявлением на фоне обстрелов.

После Франции, Италии, Испании и США еще одно посольство — Казахстан — порекомендовало своим гражданам покинуть территорию Украины. Дипломатическое учреждение обнародовало официальное заявление об эвакуации соотечественников из-за активных боевых действий.

В официальном заявлении в Telegram-канале отмечается, что из-за частых артиллерийских обстрелов и воздушных атак гражданам Казахстана рекомендовано рассмотреть возможность срочного выезда. Особое внимание уделено территориям, приближенным к зонам активных боевых действий.

Напомним, министерство иностранных дел Украины отреагировало на волну закрытия посольств иностранных государств. Представители МИД подчеркнули, что для зарубежных партнеров было бы правильно реагировать на угрозы без дополнительного нагнетания, равно как это происходило в предыдущие дни войны.

Посольство отмечает важность соблюдения мер личной безопасности. В частности, гражданам советуют немедленно реагировать на воздушные тревоги и мгновенно перемещаться в укрытие. Невыполнение этих рекомендаций может представлять прямую угрозу жизни.

Украинская сторона подчеркнула, что угрозы обстрелов со стороны государства-агрессора являются ежедневной реальностью для украинцев более тысячи дней. В 1001-й день полномасштабного вторжения риски российских атак остаются столь же актуальными, как и раньше.

Для граждан Казахстана предусмотрены два основных маршрута выезда: через Польшу или Молдову. При пересечении польской границы необходимо иметь шенгенскую визу. Для въезда в Молдову дополнительные документы не нужны.

Эта рекомендация появляется на фоне масштабных вызовов безопасности в регионе, а также волны российской пропаганды и запугивания новой ядерной доктрины. Ранее ряд иностранных дипломатических представительств, в том числе США, Испании, Греции и Италии, приостановили работу из-за угрозы воздушных атак.

Ранее "Телеграф" сообщал, что массовые закрытия посольств не связаны с ядерным ударом по Украине. Это связано с угрозой атаки БПЛА и ракет.