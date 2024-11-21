У Тернополі жінку збила фура, її затягло під багатотонну машину (відео)

Жінку похилого віку збила фура

У Тернополі фура наїхала на людину. Постраждала опинилася під колесами вантажівки.

Випадок стався на вулиці Василя Стуса 21 листопада. Спикер Патрульной полиции Тернопольской области Виталия Щупляк в комментарии "Телеграфу" рассказала, что водитель фуры Мерседес совершил наезд на женщину. На место прибыли полицейские, спасатели и медики.

Згідно з відео в мережі, потерпіла опинилась під колесами автомобіля і діставати її довелося рятувальникам. За даними місцевих Telegram-каналів, вона була госпіталізована без тями. Про стан постраждалої зараз не повідомляється.

На місці працює слідчий, який встановлює деталі ДТП.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Дніпрі ураганний вітер здув вантажівку на мосту. Це трапилося в Наддніпрянську — житловому масиві Самарського району, а до цього місті-супутнику Дніпра. Вантажівка, накрита синім тентом, перекинуло на загорожі мосту.

Також ми писали про те, що у Львові нетвереза співробітниця ТЦК здійснила ДТП.