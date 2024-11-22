Синоптики ухудшили прогноз погоды на выходные: какие регионы пострадают больше всего

Где будут идти снега и дожди — узнайте от "Телеграфа"

В субботу 23 ноября и воскресенье, 24 ноября, в Украине прогнозируют осадки. В некоторых областях синоптики прогнозируют жёлтый уровень опасности.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр и синоптик Игорь Кибальчич. Они предупредили украинцев, что ждать от погоды.

Погода в Украине 23 ноября

По данным сайта Украинского гидрометеорологического центра, в субботу, 23 ноября, будет облачно. В западных областях небольшой, ночью в Карпатах умеренный снег. Температура ночью от -3 до -8 мороза, днем около 0 градусов.

В северных (кроме Сумской), Винницкой, Черкасской областях ночью будет идти значительный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, днем местами небольшой мокрый снег. Температура ночью и днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

На остальной территории умеренные, местами значительные осадки преимущественно в виде дождя. Температура в течение суток -3 мороза до +8 тепла (днем на востоке и юго-востоке страны 8-13 градусов тепла).

В западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях порывы 17-22 м/с, ночью на юге страны местами 25 м/с.

Погода в Украине 24 ноября

По данным синоптика Игоря Кибальчича, в западных областях ночью без существенных осадков, днем и вечером в Карпатах и Закарпатье местами пройдет снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -3…-8 мороза, в Карпатах до -12 мороза, днем -2 мороза до +3 градусов тепла.

В северных областях существенных осадков не предполагается. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 мороза, днем -2…+3 градусов.

В центральных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет 0…-5 мороза, днем 0…+5 градусов тепла.

В южной части и Крыму ночью местами пройдет небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…-3 мороза, днем +2…+7 градусов тепла.

В восточных областях ночью ожидается мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…-3 мороза, днем -1…+4 тепла.

Кроме этого, синоптики предупреждают, что о I уровне опасности, желтый.

"Погодные условия приведут к усложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта", — пишут синоптики.

А также 23-25 ноября, в результате выпадения значительных дождей, ожидается повышение уровней воды над уровнями на 20:00 часов 22 ноября — на р. Северский Донец — на 0,1-0,2 м, без негативных последствий. На малых реках Харьковской области — на 0,2-0,5 м, на р. Уды возле пгт Безлюдовка до 0,8 м с возможным выходом воды на пониженные участки поймы рек.

Следует отметить, что накануне вечером синоптики предупреждали об ухудшении погоды в Украине. Но пока сильных морозов и осадков не предвидится.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой будет погода в Украине в конце ноября. Температура воздуха, как и атмосферное давление, будет сильно колебаться в течение всей третьей декады месяца.