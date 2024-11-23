Города идут под воду: Украину накрыл мощный ливень (видео)

Людей просят без необходимости не выходить на улицу

В субботу, 23 ноября, некоторые регионы Украины накрыли ливни, снегопады и шквальный ветер. В результате этого ряд городов затопило, а дороги превратились в бурные реки.

Об этом сообщают пользователи соцсетей. Стихия уже успела наделать бед в нескольких крупных населенных пунктах, а коммунальщикам пришлось перейти в режим усиленной готовности.

В Днепре прошли сильные дожди, а также наблюдается порывистый ветер. Из-за этого вода уже затопила некоторые дороги и автомобилисты буквально плывут по ним, а не едут.

Из-за сильного ливня в городе прекращено движение сразу нескольких трамвайных маршрутов. Также наблюдаются проблемы и перебои в работе городского транспорта.

В Полтаве также прошел сильный ливень. Вода затопила дороги и тротуары, а сам город буквально превратился в "Венецию".

Автовладельцам приходится ехать по проезжим частям, которые больше напоминают реки.

При этом в Полтаве наблюдается шквальный ветер из-за которого в разных районах города начали падать деревья. Светофоры также работают с перебоями.

Горожан предупреждают об опасности и просят лишний раз без надобности не выходить на улицу.

В Сумах также прошел сильный ливень. Городские ливневки не справляются с потоками дождевой воды, которая активно затапливает районы города.

В Киевской области при этом наблюдаются обильные снегопады, а дороги превращаются в катки из-за гололедицы.

"По состоянию на утро 23 ноября на дорогах работает 96 единиц техники. Всего к работам привлечены 128 работников. Использована 2961 тонна песчано-соляной смеси для противогололедной обработки дорожного полотна", — говорится в сообщении КОВА.

На данный момент, проезд на автодорогах государственного и местного значения в пределах Киевской области обеспечен.

Стоит отметить, что в субботу 23 ноября в Украине синоптики прогнозируют обильные осадки. В некоторых областях даже объявлен жёлтый уровень опасности.

По данным сайта Украинского гидрометеорологического центра, в субботу, 23 ноября, будет облачно. В западных областях небольшой, ночью в Карпатах умеренный снег.

В северных (кроме Сумской), Винницкой, Черкасской областях ночью будет идти значительный мокрый снег. На остальной территории умеренные, местами значительные осадки преимущественно в виде дождя.

Напомним, в Шевченковском районе Киева во дворе многоэтажного дома из-за шквального ветра тополь рухнул на прохожего. Пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в начале октября Киев накрыло мощным ливнем. В городе возникают подтопления и город буквально начал уходить под воду.