Жена заценила: фото Усика с пышногрудой моделью завирусилось в сети

Екатерина Усик поставила лайк под фото

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик продолжает подготовку к реваншу с британским экс-чемпионом мира по боксу Тайсоном Фьюри. Тем временем фото украинского боксера с отечественной моделью Мари стало хитом в сети.

Снимок был сделан еще в сентябре, однако завирусился лишь недавно. Об этом сообщает "Телеграф".

Мари и Александр Усик

"Чемпионка мира (по бюсту), встретила Александра Усика в аэропорту и сказала, что абсолютный чемпион мира супертяжелого веса садится на рейс в Грецию", – так оценили снимок в паблике golden_boxing_ua. Примечательно, что данное фото лайкнула жена Усика Екатерина.

Мари ведет блог в Instagram. На модель подписано больше 200 тысяч человек. Девушка не стесняется публиковать горячие снимки в соцсетях.

Мари

Напомним, бой-реванш Усик — Фьюри 2 состоится 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На шоу также выступит еще один украинец — Сергей Богачук. Накануне председатель главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх опубликовал все бои андеркарда.

Добавим, что Усик и Фьюри пересеклись на вечере бокса Джошуа — Дюбуа. Также Александр и Тайсон провели первую пресс-конференцию, посвященную реваншу. На мероприятие украинец прибыл в образе "Хитмена".