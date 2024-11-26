Женщина продолжает играть в киевском театре

Сегодня, 26 ноября, день рождения отмечает министр образования и науки времен президентства Виктора Януковича Дмитрий Табачник. Ему исполняется 61 год. Деятельность политика была антиукраинской, поэтому нередко вызывала возмущение общества. К тому же сейчас экс-министр сотрудничает с захватчиками на оккупированных территориях. В то время как в Украине его обвинили в государственной измене и назначили 15 лет заключения заочно.

"Телеграф" расскажет, что известно о личной жизни одиозного политика-предателя.

Что известно о жене Табачника

Татьяна Назарова родилась в 1960 году в Бердянске. После окончания школы поехала учиться в Киев. Там поступила в институт театрального искусства имени Карпенко-Карого, где училась на актрису.

С 1982 года начала работать в российском драматическом театре имени Леси Украинки. Назарова сыграла 46 ролей в различных спектаклях, в том числе "Вишневый сад", "Смесь небес и балагана", "Пассажир без багажа", "Ревизор", "Любой лжец". После того как из театра уволилась Ада Роговцева, Назарова фактически стала его примой. Она получала главные роли в большом количестве постановок.

Фото академического театра Леси Украинки

Параллельно Назарова стала сниматься в кино. Имела роли в лентах "Маруся Чурай", "Роксолана", "Доярка из Хацепетовки", "Мухтар. Новый след-3". В 1996 году стала народной артисткой Украины, а через несколько лет получила это звание в России. Также страна-агрессор награждала актрису "Ордена Дружбы" за вклад в развитие "сотрудничества" между Россией и Украиной.

Фото академического театра Леси Украинки

С Табачником Татьяна познакомилась в начале 90-х. Они впервые встретились на студии "УТ-1", где мужчина должен был записывать программу об истории Украины. В 1993 году пара обручилась. Назарова старше экс-министра образования и науки на 3 года.

Фото из сети

Фото из сети

Фото из сети

После начала полномасштабного вторжения русский драматический театр был переименован в Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки. Из репертуара изъяли спектакли российского происхождения, а оставшиеся — перевели на украинский.

Фото академического театра Леси Украинки

С этого момента актриса начала вести непубличный образ жизни. Также она не дает интервью журналистам. Молчит и о своем муже Дмитрии Табачнике, который сотрудничает сейчас с российскими оккупационными властями в Запорожской области.

Фото академического театра Леси Украинки

Так, в 2023 году появилась афиша спектакля Agnoris по произведению французского драматурга Эрика-Эмманюэля Шмитта с участием Назаровой. Она должна была превратиться в маму Лу. Также Назарова играет в спектакле "Пассажир без багажа". Там она исполняет роль герцогини Дюпон-Дюфор.

Фото академического театра Леси Украинки

Недавно "Телеграф" рассказывал, что известно о жене певца-украинофоба Иосифа Кобзона. Они были вместе более 45 лет.