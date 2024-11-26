Страна ЕС предложила Трампу площадку для переговоров Украины и РФ

Австрия готова стать "переговорной площадкой" для России и Украины

Федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер предложил Дональду Трампу свою страну для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной.

Об этом он рассказал в интервью каналу PULS 24. По словам Негаммера, его разговор с новоизбранным президентом США "быстро перешел" к теме российско-украинской войны и ее окончания. Австрийский канцлер добавил, что он был одним из немногих, кто встречался с Путиным и Зеленским.

Он предложил Австрию как "хорошее место для переговоров и нейтральную страну". В то же время неизвестно, как на это предложение отреагировал Трамп.

Как отметил Негаммер, из разговора с Трампом у него сложилось впечатление, что он "очень эмоционально, в положительном смысле, думает об окончании войны между Россией и Украиной".

Напомним, бывший посол США в Украине (2003–2006) и директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст заявил о том, что Дональд Трамп однозначно имеет определенные "рычаги, чтобы повлиять на Путина". Вопрос лишь в том, готов ли он их действительно использовать.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Дональд Трамп готовит неожиданный пакет мер, который может существенно ударить по России.