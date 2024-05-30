Военные НАТО в Украине: стало известны детали того, что Макрон предложит Зеленскому

В Украину вскоре могут быть привлечены несколько сотен специалистов

Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет сформировать европейскую коалицию военных инструкторов, чтобы отправить их в Украину. Консультации по этому вопросу должны ускориться, чтобы сделать это заявление во время визита Владимира Зеленского в Нормандию.

Отправка французских и европейских инструкторов в Украину может занять несколько недель или даже дней. Об этом сообщает французская газета Le Monde, ссылаясь на собственные источники.

"По данным подтверждающих источников, консультации по этому вопросу должны ускориться в ближайшие дни, чтобы позволить сделать возможное заявление во время визита во Францию ​​президента Украины Владимира Зеленского по случаю 80-летия высадки в Нормандии 6 и 7 июня", — говорится в материале.

Данный вопрос обсуждался 28 мая между главой государства и канцлером Германии Олафом Шольцем в кулуарах франко-германского совета министров.

Отмечается, что в конечном итоге могут быть привлечены несколько сотен специалистов из ряда стан для обучения саперов или даже, как предполагает французская сторона, для помощи в формировании новой моторизованной бригады.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Эмманюэль Макрон поддержал удары по территории России западным оружием. При этом он подчеркнул, что это не эскалация, поскольку ее организовывает Россия.