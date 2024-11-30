В Україні скоротять майже 50 ВНЗ до 2030 року. У Міносвіти розповіли про зміни

Усі університети мають відповідати вимогам ЄС

Україна планує до 2030 року скоротити кількість університетів зі 151 до приблизно 100, шляхом їх об'єднання та перекваліфікації. Майбутні ВНЗ мають відповідати вимогам ЄС та надавати освіту на європейському рівні.

Про це розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький, передає ZN.UA. Зазначається, що наразі в Україні є певна кількість приватних університетів, проте з них лише одиниці надають справді якісну освіту.

"Модернізації мережі закладів освіти — кого до кого приєднувати в процесі укрупнення, — то серед інших критеріїв враховуватимемо відсоток контингенту, який отримує державну фінансову підтримку для здобуття вищої освіти. Бо що вищий цей відсоток, то привабливішим є заклад для здібного вступника", — каже Винницький.

За його словами, наразі в Україні 151 університет державної форми власності, з яких 121 — підпорядковуються Міносвіти, а решта — іншим міністерствам. До того ж є певна кількість коледжів та наукових установ для аспірантів.

"Ще в нас є близько 90 приватних університетів, і серед них особливо помітне розшарування: є дуже велика відмінність між топовими приватними університетами (їх на всю країну — п’ять-шість) і рештою. Топові дають якісну освіту й приваблюють сильних абітурієнтів, до решти вступають переважно ті, хто не може пройти вступний конкурс до державних закладів, і є сумніви в тому, чи такі студенти взагалі мали б здобувати вищу освіту", — пояснює заступник очільника Міносвіти.

Він наголошує, що модернізація університетів — це еволюційний процес, він потребує часу. І наразі не йдеться про перекваліфікацію усіх вишів під один шаблон. Приблизно до 2030 року Україна має завершити цю трансформацію і отримати якісні університети європейського зразка.

"А скільки нам треба навчальних закладів? Це хороше питання. Ми розраховуємо приблизно на сотню, але це не є якась жорстка цифра, вона приблизна. Ми виходимо на неї з урахуванням демографічної ситуації. Треба розуміти, що в кожній області й у кожному місті, де зараз є заклад вищої освіти, він має й далі існувати", — додає Винницький.

Раніше "Телеграф" писав, що студенти одного з престижних університетів Києва мерзнуть в аудиторіях.