Не всем по карману: сколько стоит чемодан Шольца и в чем его особенность

Чемодан "как у Шольца" позволить себе смогут не все

В понедельник, 2 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев с необъявленным визитом, а пользователи сети обратили внимание на большой чемодан, с которым политик не расставался ни на минуту. Для тех, кто захотел себе такой же, есть плохая новость — стоят подобные дорого.

Хотя в Украине такие чемоданы не особо распространены, однако для немцев они являются повседневными. Об этом рассказал маркетолог Андрей Федорив в своем Facebook.

"В аэропорту Мюнхена можно увидеть по меньшей мере десятки людей с этими чемоданами разного размера и возраста. Бренд Rimowa является культовым для германской культуры из-за своей долговечности. Считается, что такой чемодан покупаешь раз в жизнь, и чем он более убит и разорван, тем лучше. Он символ безопасности и бережливости", — написал он.

Компания Рихарда Морцека начала производить их еще в 1898 году. Сначала они изготовлялись из дерева, однако после пожара на производстве компания переключилась на алюминий.

В 2016 году производственные мощности были приобретены компанией Louis Vuitton, после чего чемоданы перешли в люкс-сегмент. Таким образом цены с 400-600 евро за чемодан быстро подскочили до 1400-1600 евро.

Как сообщалось ранее, чемодан Шольца вызвал много шуток в сети. Кто-то говорил, что он приехал получить "тысячу Зеленского", а другие говорили, что в чемодане находится ядерная кнопка.