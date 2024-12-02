Не всім по кишені: скільки коштує валіза Шольца і в чому її особливість

Валіза "як у Шольца" дозволити собі зможуть не всі

У понеділок, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва з неоголошеним візитом, а користувачі мережі звернули увагу на велику валізу, з якою політик не розлучався ні на хвилину. Для тих, хто захотів собі таку саму, є погана новина — коштують такі дорого.

Хоча в Україні такі валізи не надто поширені, проте для німців вони є повсякденними. Про це розповів маркетолог Андрій Федорів у своєму Facebook.

"В аеропорту Мюнхена можна побачити щонайменше десятки людей із цими валізами різного розміру та віку. Бренд Rimowa є культовим для німецької культури через свою довговічність. Вважається, що таку валізу купуєш раз у житті, і чим вона більш вбита та порепана, тим краще. Вона символ безпеки та бережливості", — написав він.

Компанія Ріхарда Морцека почала виготовляти їх ще в 1898 році. Спочатку вони виготовлялися з дерева, проте після пожежі на виробництві компанія переключилася на алюміній.

У 2016 році виробничі потужності були придбані компанією Louis Vuitton, після чого валізи перейшли до люкс-сегменту. Таким чином, ціни з 400-600 євро за валізу швидко підскочили до 1400-1600 євро.

Як повідомлялося раніше, валіза Шольца викликала багато жартів у мережі. Хтось казав, що він приїхав одержати "тисячу Зеленського", а інші казали, що у валізі знаходиться ядерна кнопка.