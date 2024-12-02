Некоторые мужчины-студенты и преподаватели уже сейчас могут выезжать за границу - МОН

Из-за границы вернулись все без исключения мужчины-студенты и это хорошая статистика

В Украине продлили военное положение и обязательную мобилизацию военнообязанных до 7 февраля 2025 года. При этом некоторые категории мужчин-студентов и преподавателей уже сейчас могут выезжать за границу.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью ресурсу "ZN.UA". По его словам, мужчины-студенты имеют право выезжать за границу для участия в международных образовательных программах.

Так, с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины мужчины-студенты утратили возможность выезжать на обучение в иностранных ВУЗах. Однако с 2024 года все желающие могут отправиться за границу для участия в международных образовательных программах.

Кроме этого выезжать за границу могут и преподаватели, которые хотят стать участниками программ повышения квалификации или международных конференции.

Для выезда военнообязанных научно-педагогических работников нужно письмо МОН в ГПСУ с просьбой рассмотреть возможность пересечения границы.

"С 1 января по 30 сентября 2024 года министерство подготовило 1297 таких писем. За этот период вовремя не вернулся из-за границы только один научно-педагогический работник", — отметил Винницкий.

По его словам, с 1 января по 1 апреля 2024 года 561 студент из Украины поехал за границу для участия в программах академической мобильности. Вернулись домой все без исключения мужчины-студенты и это очень "хорошая статистика".

Кого из преподавателей не мобилизуют в Украине

Призыву во время общей мобилизации не подлежат:

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, которые имеют научную степень и работать не менее чем на 0,75 ставки.

и работать не менее чем на 0,75 ставки. педагогические работники колледжей, училищ и школ при условии, что они работают не менее чем на 0,75 ставки.

Кого из преподавателей могут мобилизовать в Украине

Не имеют права на отсрочку учителя, которые находятся в кадровом резерве. Это те педагоги, которые имеют менее 0,75 ставки нагрузки. Об этом сообщает "Українська правда".

Так, в кадровый резерв будут попадать педагоги, которые:

по разным причинам потеряли количество часов в школе;

желают преподавать в учреждениях на деоккупированных территориях.

Стоит отметить, что украинским законодательством предусмотрено сохранение за сотрудниками системы образования рабочего места и должности. Таким образом, учитель может вернуться на свое прежнее место работы после демобилизации.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что есть определенная категория людей, которым не нужно продолжать отсрочку от мобилизации после 9 ноября. Проверить дату, до которой действительна отсрочка, можно в электронном ВОД.