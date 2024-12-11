После долгого молчания Маркус рассказал о конфликте с руководством 47-ой ОМБр (видео)

Военный рассказал новые подробности

Бывший главный сержант 47 ОМБр Валерий Маркус впервые за полтора года публично рассказал о своих конфликтах с руководством бригады, в том числе заместителем комбрига Иваном Шаламагой. Военный обвинил его в якобы бездействии.

Соответствующее видео Маркус опубликовал на своем YouTube-канале. Следует уточнить, что еще в июле 2023 года он написал рапорт об увольнении и перемещении его на более низкую должность. Тогда военный аргументировал это желанием быть поближе к другим воинам на поле боя.

В новом ролике Маркус рассказал, что в конце апреля 2022 года Шаламаге предложили стать комбатом 47-го отдельного стрелкового батальона, а тот в свою очередь предложил Маркусу стать главным сержантом.

"Я согласился, и в моей голове сразу начали появляться идеи. Как сделать этот батальон уникальным? В том же разговоре я начал набрасывать идеи по поводу набора людей через собеседования, по поводу создания фонда, тренировки, геральдики, идеологии и тому подобное. Мне не было интересно создавать очередной стрелковый батальон, который будет упакован теми, кого поймают в наливайках, а затем батальон расформируют", – говорит он.

Военнослужащий раскритиковал действия Шаламаги. По словам бывшего сержанта 47 ОМБр, тот присутствовал якобы только на военном отборе в первый день, а потом "поехал домой, потому что ему надоело".

Валерий Маркус рассказывает, как презентовал идею расширения батальона в штурмовой полк тогдашнему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, а также о потерях подразделения во время обороны Углегорской ТЭС в Донецкой области.

В этом он обвиняет Шаламагу, который якобы даже пытался присвоить собственность одного из погибших военных.

"Наше подразделение стало магнитом для талантов и гениальных людей. Среди личного состава были дипломаты, программисты Кремниевой долины, архитекторы, юристы, профессиональные музыканты, чемпионы по разным видам спорта. Нашей столовой руководил человек, который открыл десятки ресторанов по всему миру. Все мотивированы, готовы делать, готовы сражаться", — говорит Маркус.

Валерий Маркус. Скриншот видео

Благотворительный фонд имени самого Маркуса, как он говорит, закрывал любые вопросы, а тем временем Шаламага якобы "ни в одном из вышеуказанных процессов не участвовал", а со слов военного, "ему хватало наглости улучшать свое финансовое положение за счет своей должности".

Иван Шаламага. Фото: Facebook

"Когда он должен что-то сделать, он этого не делает неделю, вторую. Ты ему напоминаешь, он все равно ничего не делает. В результате ты сам вынужден брать за эту работу", – говорит военный и добавляет, что из-за этого комбат якобы "лелеял злобу", потому что у него отбирают власть.

И это, как утверждает Маркус, далеко не всё. По его словам, информацию о реформировании батальона в полк из-за того, что комбат хорошего проявил себя на фронте, по словам Маркуса, для него также якобы "придумали и проталкивали в разных статьях".

"Часто даже СМС, который Иван Михайлович Шаламага отправлял высшему командованию, также писали мы. Если коротко, то Иван Михайлович Шаламага – это результат коллективного труда многих людей. Мы придумали Ивана Михайловича Шаламагу и его подвиги", – говорит он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, женаты ли украинские военные краши. К их числу также относят Валерия Маркуса.