"Шольц — настоящая "хромая утка": депутат Бундестага объяснил, для чего канцлер приехал в Киев

В Германии раскритиковали канцлера за визит с пустыми руками

Неожиданный визит канцлера Германии Олафа Шольца в Украину после двух с половиной лет с последнего посещения связан с его предвыборной кампанией.

Такое мнение в разговоре с "Телеграфом" высказал депутат Бундестага от "Свободной демократической партии" Александр Мюллер. Учитывая, что в феврале 2025 года в Германии состоятся всеобщие выборы, Шольц пытается повысить свою популярность среди избирателей.

"Ни один немецкий канцлер не был настолько непопулярн, как Олаф Шольц. Он играет на страхах немцев, постоянно предупреждая их о том, что Путин может сделать нам плохие вещи, если мы не будем сотрудничать с ним", — отметил Мюллер.

По его словам, визит в Киев состоялся "с пустым чемоданом", который стал мемом. Шольц так и не привез обещанные 650 миллионов евро, уже включенные в бюджетные планы еще летом.

"Кроме того, из-за распада коалиции Шольц утратил возможность влиять на финансовые решения, поскольку у него больше нет большинства для утверждения бюджета", — объясняет депутат Бундестага.

Несмотря на попытки канцлера продемонстрировать готовность содействовать переговорам между Россией и Украиной, Мюллер считает, что тот лишился своей власти.

"Сейчас Шольц настоящая "хромая утка". Скорее всего, он будет заменен на Фридриха Мерца (глава партии Христианско-демократический союз — Ред.) в марте 2025 года", — прогнозирует немецкий политик.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Владимир Зеленский и Олаф Шольц почтили память погибших украинских воинов на Майдане Незалежности в Киеве.