Застыл в небе? Над Украиной заметили загадочный пассажирский самолет из России (карта)

Такие странности фиксируются уже не впервые

Утром 9 декабря в небе над Украиной, как оказалось, зафиксировали не один загадочный самолет. Еще один рейс из москвы якобы пересек границу и просто "завис" в одном месте.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24, который отслеживает полеты по всему миру в реальном времени. Его системы зафиксировали пересечение границы Украины российским пассажирским самолетом из Стамбула, который летел в Москву. Указывается, что это борт Airbus A321-211 "Уральских авиалиний" с номером SVR784.

Согласно данным Flightradar24, самолет якобы появился в воздушном пространстве на пересечении Харьковской и Луганской областей (между селами Новознаменка и Терны) примерно в 11:28 (по Киеву). При этом загадочности этому полету добавили и другие странности. Так, например, на онлайн-карте данного сайта можно увидеть, что он как будто завис над одним и тем же местом на протяжении нескольких минут. А после этого "исчез". Следующий раз, когда он фиксировался, он появился над Дагестаном. В сотнях километров от Украины.

В сети есть фото данного загадочного борта. Он выглядит так:

Стоит отметить, что 9 декабря данный борт действительно выполнял рейс Стамбул-Москва. Важно напомнить, что такие странные полеты над Украиной, воздушное пространство которой закрыто с 2022 года, фиксируются не впервые. Вероятно, они связаны со сбоями в работе навигационной системы. Некоторые эксперты связывали такие аномалии с работой российских систем РЭБ.

Напомним, ранее мы писали о том, что в июле над всей территорией Украины пролетел британский самолет Военно-воздушных сил. Он кружил над страной около семи часов.