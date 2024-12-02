Региональным властям поручили "работать" со "спокойным большинством"

Кремлевская пропаганда готовит методички по поводу того, как подавать россиянам "победу" в войне против Украины. В частности, недавно администрация Путина провела специальный семинар для вице-губернаторов, где им объясняли, как формировать "правильное" мнение населения.

На встрече чиновникам рассказали, как именно готовить россиян к завершению войны и с какими категориями населения "работать". Об этом сообщают российские СМИ.

По информации издания "Коммерсант", Кремль поручил (читай "приказал" — Ред.) региональным властям работать со "спокойным большинством" населения, не обращая внимания на мнение "патриотов" и "либералов". В Москве считают, что большинству россиян будет достаточно услышать о выполнении задач Путина по "денацификации и демилитаризации" Украины, а также о удерживании захваченных территорий.

По данным Reuters, Путин якобы готов обсуждать мир в Украине при посредничестве Дональда Трампа. Россия может отдать захваченные земли Харьковщины и Николаевщины, но хочет сохранить остальные оккупированные территории. Также Москва требует от Украины отказаться от вступления в НАТО.

Президент Украины Владимир в разговоре со Sky News заявил, что Украина может сначала остановить боевые действия, а затем возвращать оккупированные территории по дипломатическому пути. Однако для этого свободная часть Украины должна стать членом НАТО.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, по каким условиям Кремль пойдет на уступки. Об этом рассказал украинский генерал.