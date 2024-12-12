Україна не готова. Єрмак пояснив важливу деталь щодо переговорів із Росією

Для Путіна, як і раніше, важливо продовжувати агресію на нашій території

Україна наразі не готова до переговорів із Росією щодо завершення війни у контексті сильних переговорних позицій. Йдеться про нестачу озброєнь та чіткі гарантії, що російський президент Володимир Путін не задумає напасти знову через кілька років.

Таку думку висловив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Про це пише "Суспільне".

"Саме тому ми сьогодні говоримо з партнерами чомусь так важливо посилити Україну. А взагалі треба розбивати російські наративи, що нібито Україна хотіла війни. Україна не хотіла її й ніяк Росію не провокувала. РФ прийшла сюди не захищати когось, адже вона не захищає навіть свою територію (йдеться про Курську область — ред.)", — сказав Єрмак.

Він додав, що для Путіна важливо продовжувати агресію на нашій території.

"Тому для початку переговорів Україна має бути сильною і тоді зможе говорити з РФ на рівних", — підсумував глава ОП.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Україна готова до переговорів із Росією. За його словами, для цього є умова.