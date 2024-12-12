Фіцо допустив розділ України за чехословацьким сценарієм, і це не перша його антиукраїнська заява

На його думку, Україна може втратити третину території

Захід може погодитися на розділ України, як це було зроблено з Чехословаччиною 1938 року. Це може статись, якщо західні країни втомляться від війни.

Про це в інтерв’ю бразильській газеті Folha de S.Paulo заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Він нагадав, що тоді Чехословаччину було принесено в жертву.

"Настане момент, коли Захід скаже: "Ну не вийшло, то давайте пожертвуємо Україною". Згадайте договір у Мюнхені в 1938 році, коли Чехословаччину було принесено в жертву. Я боюся, що щось подібне може статися з Україною", — сказав Фіцо.

Словацький прем'єр вважає, що Україна ризикує втратити третину своєї території. За його словами, на решту території можуть ввести іноземні війська.

"Їй будуть запропоновані гарантії безпеки — наприклад, присутність іноземних військ. Якщо це те щастя для України, про яке всі говорять, то я гадаю, що українців зрадять. Наслідки будуть дуже серйозними для України з погляду стабільності", — сказав Фіцо.

Водночас він наголосив, що Словаччина зацікавлена в тому, щоб Україна приєдналася до ЄС. Проте Фіцо проти вступу України до НАТО.

Для довідки. 30 вересня 1938 року між Францією, Великою Британією, Італією та гітлерівською Німеччиною було укладено Мюнхенську угоду. Вона передбачала відторгнення від Чехословаччини і передання Німеччині Судетської області. Також Чехословаччина зобов’язувалася задовольнити територіальні вимоги Польщі й Угорщини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Фіцо дав телеінтерв’ю російській топпропагандистці Ользі Скабєєвій, зробивши низку заяв, якими підіграв наративам Кремля. Зокрема, він говорив про війну, Захід і зробив заяву про парад на 9 травня у Москві наступного року.