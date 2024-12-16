Не при жизни Путина. Почему т.н. "СВО" не решит три ключевые проблемы России

Хозяин Кремля может что угодно говорить своему населению, и ему поверят

Президент Владимир Путин в любой момент может заявить о якобы достижении целей т.н. "специальной военной операции" (СВО) и закончить войну в Украине, но он сам себя загнал в свою личную психологическую ловушку.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал политолог, журналист, депутат Верховной Рады VIII созыва Вадим Денисенко. По его словам, когда в 2022 году Путин начинал войну против Украины, то считал, что скорая победа решит три ключевых проблемы России.

— Первая: Россия в тот момент перестала быть третьим полюсом мира и Путин считал, что скорая война поможет ему вернуть этот статус.

Вторая: Россия в тот момент полностью потеряла неограниченные полицейские функции на постсоветском пространстве. Он считал, что скорая победа в Украине позволит ему сразу вернуть эти полицейские функции в Таджикистане, Казахстане, Узбекистане и т.д.

И третья. Он считал, что благодаря этой войне сможет остановить деславянизацию России (если быть менее политкорректным – это была война за "белую расу"). Потому что плюс 30 миллионов украинцев остановят сползание в деславянизацию и деправославизацию, одним словом, уменьшение количества православных, — говорит политический эксперт.

По его мнению, в РФ ситуация такова, что ни одной из этих трех целей, как бы ни закончились дальнейшие боевые действия на территории Украины, невозможно достичь в пределах физической жизни Путина.

— В среднесрочной перспективе — будь то пять, 10 или даже 20 лет — этого невозможно достичь, и Путин это прекрасно понимает. Поэтому он может в любой момент сказать, что цели т.наз. "СВО" достигнуты, и бОльшая часть населения с ним согласятся. Потому что "за войну до конца", за максимальное продолжение выступает только 35% взрослого населения РФ. А две трети [россиян] готовы к тому, что им скажут, что т.н. "СВО" закончилась, и Слава Богу, — говорит журналист.

Поэтому главный вопрос не в том, что Путин скажет людям, считает Вадим Денисенко.

— Главный вопрос в том, может ли он сам себе объяснить и сказать: я победил и вынужден останавливаться. Или: я загнан в угол и вынужден остановиться. Сейчас мы уперлись в вопрос психологии или психиатрии одного человека, а не управленческих, политических или геостратегических решений. К сожалению, здесь чисто психиатрия или в лучшем случае — психология, — подытожил экс-нардеп.

Напомним, юрист, ветеран и общественный деятель Геннадий Друзенко раскрыл "Телеграфу" истинные намерения Путина.