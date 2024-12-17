Как изменилась ситуация с принудительной мобилизацией с прошлого года: рассказал Лубинец

Обращения по поводу нарушений поступают из всех областей

В Украине ситуация с принудительной мобилизацией стала немного хуже прошлогодней, но существенных изменений не произошло. Украинцы за этот год подали более четырех тысяч жалоб на действия работников территориальных центров комплектования (ТЦК).

В то же время на улицах стало меньше случаев "бусификации" — когда людей силой забирают в военкоматы. Об этом сказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает МГ "Объектив".

Омбудсмен подчеркнул, что его офис активно реагирует на каждое уведомление о нарушении прав граждан во время мобилизации. Специальные представители выезжают на место происшествия для выяснения обстоятельств и общения с пострадавшими.

"Часто само присутствие наших представителей прекращает правонарушения. По некоторым случаям мы инициировали открытие уголовных и дисциплинарных производств", — отметил Лубинец.

В регионах Украины омбудсмен проводит закрытые встречи с участием представителей ТЦК и СП, правоохранительных органов и адвокатов. По его словам, обращения по поводу нарушений поступают из всех областей, включая Харьковщину.

"В этом году мы проработали более четырех тысяч письменных обращений, не считая многочисленных телефонных консультаций и разъяснений", — добавил Уполномоченный.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине "бусификация" продолжается, несмотря на новый закон о мобилизации. В Раде назвали главную проблему.