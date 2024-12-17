Як змінилась ситуація з примусовою мобілізацією з минулого року: розповів Лубінець

Звернення щодо порушень надходять з усіх областей

В Україні ситуація з примусовою мобілізацією стала трохи гіршою, ніж торік, але суттєвих змін не відбулося. Українці за цей рік подали понад чотири тисячі скарг на дії працівників територіальних центрів комплектування.

Водночас на вулицях поменшало випадків "бусифікації" — коли людей силою забирають до військкоматів. Про це сказав Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає МГ "Обєктив".

Омбудсмен підкреслив, що його офіс активно реагує на кожне повідомлення про порушення прав громадян під час мобілізації. Спеціальні представники виїжджають на місце подій для з'ясування обставин та спілкування з постраждалими.

"Часто сама присутність наших представників припиняє правопорушення. За деякими випадками ми ініціювали відкриття кримінальних та дисциплінарних проваджень", — зазначив Лубінець.

У регіонах України омбудсмен проводить закриті зустрічі за участю представників ТЦК та СП, правоохоронних органів та адвокатів. За його словами, звернення щодо порушень надходять з усіх областей, включаючи Харківщину.

"Цьогоріч ми опрацювали понад чотири тисячі письмових звернень, не враховуючи численні телефонні консультації та роз'яснення", — додав Уповноважений.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні "бусифікація" продовжується попри новий закон про мобілізацію. У Раді назвали головну проблему.