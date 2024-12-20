В Украине появится своя платформа 9¾: когда и как туда попасть

Сказочные ретропоезда на паровозной тяге будут курсировать между Киевом и Львовом

В Украине в период новогодних и рождественских праздников будут курсировать уникальные ретропоезда на паровозной тяге под названием "Магический экспресс". Они будут отправляться с платформы 9¾ — это название встречается в книгах Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере.

Об этом сообщает "Укрзализныця". Поезда будут курсировать между Киевом и Львовом с 25 декабря 2024 года по 5 января 2025 года. На перроне пассажиров будет встречать профессиональный фотограф, который сделает бесплатные фото возле паровоза.

В то же время детей в вагонах ожидают развлекательная программа, аниматоры и всевозможные подарки. Все рейсы будут бесплатными, а 80% мест будут отданы детям со временно оккупированных территорий, детям защитников Украины, полицейских, железнодорожников, спасателей и других социальных категорий.

Львов

Регистрация продлится до 23:59 22 декабря, а 23 декабря алгоритм случайным образом выберет счастливчиков. Письма-приглашения будут отправлены на электронную почту.

Киев

Регистрация продлится до 23:59 29 декабря, а розыгрыш билетов состоится 30 декабря.

Ранее "Телеграф" рассказывал о местах в Каменце-Подольском, где можно ощутить сказочную зимнюю атмосферу.