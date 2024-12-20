В Україні з’явиться своя платформа 9¾: коли і як туди потрапити

Казкові ретропотяги на паровозній тязі курсуватимуть між Києвом та Львовом

В Україні в період новорічних та різдвяних свят курсуватимуть унікальні ретропотяги на паровозній тязі під назвою "Магічний експрес". Вони будуть вирушати з платформи 9¾ — ця назва зустрічається в книгах Джоан Роулінг про чарівника Гаррі Поттера.

Про це повідомляє "Укрзалізниця". Поїзди курсуватимуть між Києвом та Львовом з 25 грудня 2024 року до 5 січня 2025 року. На пероні пасажирів зустрічатиме професійний фотограф, який зробить безкоштовні фотографії біля паровоза.

Водночас на дітей у вагонах чекають розважальна програма, аніматори та всілякі подарунки. Усі рейси будуть безкоштовними, а 80% місць віддадуть дітям з тимчасово окупованих територій, дітям захисників України, поліцейських, залізничників, рятувальників та інших соціальних категорій.

Львів

Реєстрація триватиме до 23:59 22 грудня, а 23 грудня алгоритм випадково вибере щасливчиків. Листи-запрошення будуть надіслані на електронну пошту.

Київ

Реєстрація триватиме до 23:59 29 грудня, а розіграш квитків відбудеться 30 грудня.

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