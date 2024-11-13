Даже больше чем у Шмыгаля: какая зарплата у министра Кабмина Олега Немчинова (документ)

Также он получал материальную помощь на оздоровление

Заработная плата министра Кабинета Министров Украины Олега Немчинова за октябрь 2024 составила 84 тысячи гривен. И это одна из самых больших зарплат в Правительстве.

Об этом говорится в официальном ответе Кабинета Министров на запрос "Телеграфа". Олег Немчинов вступил в должность в 2020 году. До этого он три года работал государственным секретарем Министерства молодежи и спорта.

Какая зарплата у Олега Немчинова

За январь 2024 года Немчин получил 72 196,42 грн. Начисленная заработная плата составила 89 685,00 грн, из которых 89 685,00 грн — должностной оклад. Из этой суммы было удержано 17488,58 грн налогов, в том числе 16143,30 грн налога на доходы физических лиц и 1345,28 грн военного сбора.

В феврале 2024 года Немчинов получил 72196,42 грн на руки. Начисленная заработная плата составила 89 685,00 грн, в том числе 76 872,86 грн должностного оклада и 12 812,14 грн отпуска. За март 2024 года министр получил 72 196,42 грн, в апреле 2024 года – 144 026,52 грн. Начисленная заработная плата составила 178 914,93 грн, в том числе 87 413,64 грн должностного оклада, 2 780,57 грн отпуска, 84 350,04 грн материальной помощи на оздоровление и 4 370,68 грн за время командировки.

За май 2024 года Немчин получил 77 519,63 грн. Начисленная заработная плата составила 96 297,68 грн, в том числе 91 974,35 грн должностного оклада и 4 323,33 грн за время командировки. В июне 2024 г. министр получил 77 404,77 грн.

За июль 2024 года Немчинов получил 76 084,57 грн, в августе – 78 564,56 грн фактически. За сентябрь 2024 года министр заработал 72 461,51 грн, в октябре 2024 года – 84 380,10 грн.

Справка. Олег Николаевич Немчинов — украинский политик, общественный деятель, государственный служащий 3 ранга. С 2020 года он занимает должность Министра Кабинета Министров Украины. Как Министр Кабинета Министров, Немчинов отвечает за организацию работы правительства, формирование повестки дня заседаний Кабмина, обеспечение проведения государственной политики.

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