Сколько зарабатывает Кулеба в Кабмине: официальная зарплата министра по восстановлению немаленькая (документ)

Кулебу назначили на должность только 5 сентября

Недавно Алексей Кулеба был назначен на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий. За это время в правительстве он успел заработать около 145 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует официальный ответ Кабинета Министров Украины по запросу "Телеграфа". Поскольку министра назначили только 5 сентября, доступны данные о зарплате всего за 2 месяца.

Согласно официальному ответу Кабинета Министров, его фактически полученная заработная плата на этой новой должности составляла:

В сентябре — 61 109,20 гривен. В эту сумму включен должностной оклад в размере 67 510,71 гривны и заработная плата за время командировки в сумме 8 401,34 гривны. Общая начисленная заработная плата составила 75 912,05 гривны, из которых был удержан налог с доходов физических лиц в размере 13 664,17 гривны и военный сбор в размере 1 138,68 гривны.

В эту сумму включен должностной оклад в размере 67 510,71 гривны и заработная плата за время командировки в сумме 8 401,34 гривны. Общая начисленная заработная плата составила 75 912,05 гривны, из которых был удержан налог с доходов физических лиц в размере 13 664,17 гривны и военный сбор в размере 1 138,68 гривны. В октябре — 84 380,09 гривен. Эта сумма включает должностной оклад в размере 68 360,87 гривны и заработную плату за время командировки в сумме 36 459,12 гривны. Общая начисленная заработная плата составила 104 819,99 гривны, с которых был удержан налог с доходов физических лиц в размере 18 867,60 грн. и военный сбор в размере 1 572,30 грн.

Алексей Кулеба является опытным управленцем, занимавшим до этого должность заместителя руководителя Офиса Президента Украины. Он также работал в Киевской облгосадминистрации, возглавлял Департамент городского благоустройства КГГА и был главой Киевской ОГА. Кулеба имеет высшее образование в области международной экономики и опыт работы в государственном и частном секторах.

Напомним, ранее мы писали, что министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов зарабатывает больше, чем Шмигаль. Также он получал материальную помощь на оздоровление.