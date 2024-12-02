"Хезболла" нарушила перемирие и обстреляла Израиль

Снаряды попали по открытой местности, пострадавших нет

В понедельник, 2 декабря, перемирие между Израилем и Ливаном было нарушено. Радикальная шиитская группировка "Хезболла" обстреляла израильскую территорию.

Об этом сообщил The Times of Israel. По данным израильских СМИ, боевики "Хезболлы" выпустили две минометные мины по району горы Дов на границе между Израилем и Ливаном.

Это первый раз, когда с момента заключения перемирия 27 ноября территория Израиля подверглась атаке с территории Ливана.

Сообщается о том, что пострадавших в результате атаки не было, поскольку мины упали на открытой местности.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал сегодняшнюю атаку нарушением режима прекращения огня. Он также пообещал, что Израиль ответит на удар.

"Мы твердо намерены продолжать соблюдать режим прекращения огня и реагировать на любое нарушение со стороны Хезболлы, как незначительное, так и серьезное", — заявил политик.

Напомним, власти Израиля объявили о перемирии с ливанским радикальным движением "Хезболла" — оно вступило в силу 27 ноября.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта. Их обвиняют в совершении военных преступлений в Секторе Газа.