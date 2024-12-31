Военная дала совет тем, кто боится мобилизации

Следует понимать одну вещь

Основной причиной страха вступления в ряды Вооруженных Сил Украины военные называют — страх погибнуть. Однако даже здесь есть выход, и он не в принудительной мобилизации.

Об этом рассказала "Телеграфу" военнослужащая НГУ Лилия "Троя" в рамках проекта "Линия сопротивления" в материале "Иногда нужно сделать два шага назад, чтобы успешно атаковать, — военная НГУ "Троя" о ситуации на фронте".

На вопрос корреспондента, как ни погибнуть на фронте, Лилия ответила, что основную роль играет подготовка, но не военная. То есть, уже сейчас гражданские должны готовиться к мобилизации.

"Гражданским, которые боятся, что их мобилизуют, следует понимать, что лучше сейчас подготовиться и принять решение, куда поступить. Потому что, когда тебя мобилизуют, уже не будет вариантов", — говорит военная.

Она отмечает, что при принудительной мобилизации у человека, по сути, нет большого выбора, куда идти и где служить. А вот на добровольных началах есть. Поэтому не следует испытать судьбу и, будучи программистом, уповать на то, что после мобилизации будет возможность стать оператором БПЛА или получить причастную к специальности должность.

"Поэтому первое, что бы я советовала: посмотреть страху в лицо, начинать учиться военному делу, выбрать подразделение. В нашем отряде к этому относятся серьезно, и если ты пришел на должность оператора, то им ты и будешь. А если человек захочет перевестись на другую должность, такая возможность тоже есть", — говорит "Троя".

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