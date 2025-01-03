Подложил свинью: почему подтверждение победы Трампа может задержаться и при чем здесь Майк Джонсон

Джонсон рискует потерять свой пост даже несмотря на то, что его поддерживает Трамп.

В США 6 января Конгресс должен официально подтвердить победу новоизбранного президента Дональда Трампа на президентских выборах. Однако процесс может задержаться из-за спикера Майка Джонсона, который никак не может подтвердить свое переизбрание.

Об этом сообщает CNN. Голосование за спикера Палаты представителей должно состояться 3 января, однако у Джонсона нет необходимой поддержки среди однопартийцев, не говоря уже о лагере демократов. Голосование против Джонсона может отсрочить признание победы Трампа.

Проблема в том, что раньше Конгресс США никогда не пытался подтвердить победу кандидата на президентских выборах, если у Палаты представителей нет спикера. Что может произойти в этом случае, как пойдет процесс и пойдет ли вообще – не могут сказать даже высокопоставленные республиканцы.

Джонсон рискует потерять свой пост даже несмотря на то, что Трамп публично заявил, что надеется на переизбрание Джонсона – что можно трактовать как прямую команду республиканцам в Конгрессе. Однако Джонсону для сохранения должности нужно 218 голосов, а большинство у республиканцев в Палате не так уж и велико. Достаточно только двум конгрессменам от Республиканской партии проголосовать не за Джонсона, и он "вылетит", что точно приведет к дополнительным турам голосования – которые в свою очередь могут привести к еще одной многодневной затяжной борьбе в парламенте.

"Выступление против Джонсона сейчас ослабляет Республиканскую партию и усиливает Хакима Джеффриса. Это также ставит под угрозу сертификацию коллегии выборщиков, запланированную на 6 января. Эти ребята служат "пятой колонной" для демократов", — сказал республиканец Дон Бэкон, комментируя ситуацию.

Кроме затягиваний с подтверждением победы Трампа провал голосования за спикера может иметь куда более тяжелые последствия. Палата представителей не может проводить какие-либо официальные дела без спикера: это означает, что работа органа будет фактически заблокирована.

Напомним, американские власти расследуют взрыв автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе возле отеля Trump International Hotel, как потенциальный акт террора. Они также устанавливают, имеет ли он какую-либо связь с инцидентом в Новом Орлеане, где автомобиль въехал в толпу, когда те праздновали Новый год.