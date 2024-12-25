В Раде готовят нововведения для водителей Uklon, Uber и Bolt: как это отразится на зарплате

О возможных нововведениях рассказал Гетманцев

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев предлагает предоставить статус налоговых агентов цифровым платформам, таким как Uklon, Uber или Bolt. Тогда они будут самостоятельно удерживать налоги с доходов своих водителей и платить их в госбюджет.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина" Гетманцев отметил, что такую инициативу стоит реализовать в законопроекте, который Верховная Рада рассмотрит в 2025 году. По его мнению, такой подход имеет несколько преимуществ. Он существенно облегчит администрирование налогообложения для пользователей, продающих товары и услуги через такие онлайн платформы как Uklon, Uber и Bolt.

"Это лучше для администрирования со стороны государства, это проще для людей, потому что человек получит доход уже с вычетом налога, который будет удержан платформой и уплачен в государственный бюджет. Поэтому я сторонник такого подхода, чтобы платформа была налоговым агентом", – объяснил он.

В то же время в модели, разработанной Министерством финансов, предполагалось, что платформа должна передавать Государственной налоговой службе данные о физических лицах. Они должны были подавать декларации самостоятельно — отчитаться государству и уплатить налоги.

Таким образом, сотни тысяч украинцев должны были бы подавать такие декларации. Поэтому, по мнению Гетманцева, вариант удержания налогов самими платформами как налоговыми агентами — лучше.

При этом уточнил он, если пользователи цифровых платформ зарегистрированы как ФЛП, порядок налогообложения для них будет другим. Такие люди будут платить налоги самостоятельно.

Напомним, ранее Гетманцев рассказал, отменят ли военный сбор в Украине после окончания войны. По его словам, за 11 месяцев 2024 года этот сбор принес в государственный бюджет более 40 млрд. гривен.