Из мешков и ведер. Как посевали украинцы в 2025 году (видео)

Дети были в восторге, но хозяйки не очень обрадовались

Украинцы отметили зимние праздники — традиционно колядовали на Рождество и посевали на Новый год. В этом году посевальники были особенно щедры.

По сети ходят видео, как засевали в 2025 году — многие делали это целым мешком пшеницы. Некоторые хозяева слегка растерялись от такой щедрости. Дети были в восторге, а вот хозяйкам досталось много уборки. Впрочем, некоторые вручили веники и совки самим посевальникам.

Посевают обычно мальчики или мужчины. Заходя в дом, они поют так называемые "посевалки" с пожеланиями достатка, мира и счастья хозяевам на будущий год. Для щедрого урожая принято бросить на пол немного зерна — "засеять".

Однако в этом году появился новый тренд — особенно упорные посевальники засыпали дом мешком зерна. Были и такие, кто делал это из ведра.

Комментаторы разделились — кому-то это кажется веселым, но есть и более практичные. Они обращают внимание на то, сколько придется убирать, а также размышляют, что в доме заведутся мыши, ведь убрать все до последнего зернышка не получится.

"Я бы прибила того посевальщика", "А кому-то убирать", "После такого посевания кур надо запускать", "Хорошо, жду вас также, можно и 2 мешка" "Говорят, что это к богатству", "Это таки на усілякі гаразди!", "Увидите, будет год очень удачный с достатком. Проверено годами", — пишут украинцы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как колядовала молодежь в украинских городах накануне 2025 года. Колядки звучали на улицах, базарах и даже в метро.