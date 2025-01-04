Как появились первые украинские банкноты и кто стал их автором (фото)

Автор первых банкнот рос в глубокой провинции и никто не возлагал на него больших надежд

Более 130 лет назад родился Георгий Нарбут — выдающийся художник, график и один из авторов первых украинских государственных знаков – банкнот и почтовых марок Украинской Народной республики. Он прожил всего 34 года, но оставил после себя огромное наследие.

"Телеграф" рассказывает о том, кто такой Георгий Нарбут и как создавались первые денежные знаки Украинской Народной Республики

В конце 1917 года Георгий Нарбут и еще ряд художников (Иван Мозолевский, Александр Красовский, Василий Кричевский) получают заказ от Украинской Центральной Рады на создание эскизов денежных знаков Украинской Народной Республики. Нарбут стал автором эскиза банкноты номиналом 100 карбованцев, на которой в первый раз был изображен тризуб как Государственный герб новосозданного государства (в обращении с 5 января 1918 года). Интересно, что надписи дублировались на русском, польском языке и языке идиш.

Банкнота авторства Георгия Нарбута номиналом 100 карбованцев, на которой впервые был изображен тризуб как Государственный герб Украины

После заключения Берестейского мира и возвращения правительства УНР из Сарн в Киев (столица пережила недолгую, но кровавую большевистскую оккупацию) уже 1 марта 1918 года правительство УНР решило ввести новую денежную единицу — гривну. Георгий Нарбут выполнил эскизы к банкнотам номиналом 10, 100 и 500 гривен (в народе последние называли "горпинками", потому что на них изображена девичья головка в веночке). Также были подготовлены к выпуску банкноты номиналом в 2, 1000 и 2 000 гривен.

После государственного переворота 29 апреля 1918 года и прихода к власти гетмана Павла Скоропадского было решено отпечатать в Берлине банкноты в 2, 10, 100 и 500 гривен. Автором эскизов к банкнотам номиналом 100 и 500 гривен снова стал Георгий Нарбут…

Но возвращение к власти украинских социалистов было не за горами. После свержения правительства гетмана Георгий Нарбут снова "пригодился", став автором эскиза к банкноте в 100 карбованцев, где впервые в Украине использовался водяной знак (портрет Богдана Хмельницкого). Возможно, потому она получила название "богдановка".

Георгий Нарбут умер 23 мая 1920 года в Киеве, на 35-м году жизни. Похоронили художника на Байковом кладбище. Тиф, жестокий бич войн, а затем воспаление печени и гепатит после сверхсложной операции оборвали жизнь человека, успевшего сделать несказанно много. И планы у него были грандиозные. Но, если говорить о степени таланта этого Мастера, — вполне выполнимые.

Напомним, замена копеек на "шаги" в Украине может произойти уже в этом году. Однако для этого нужно одобрение Верховной Рады. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный. По его мнению, это будет шагом к восстановлению исторической справедливости.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как кремлевские власти уничтожили цвет украинской нации. Первый расстрел произошел 27 октября 1937 года. Казни заключенных продолжались вплоть до 1938 года.