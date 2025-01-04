Як з’явилися перші українські банкноти та хто став їх автором (фото)

Автор перших банкнот ріс у глибокій провінції і ніхто не покладав на нього великих надій

Понад 130 років тому народився Георгій Нарбут — видатний художник, графік та один із авторів перших українських державних знаків – банкнот та поштових марок Української Народної республіки. Він прожив лише 34 роки, але залишив по собі величезну спадщину.

"Телеграф" розповідає про те, хто такий Георгій Нарбут та як створювалися перші грошові знаки Української Народної Республіки.

Наприкінці 1917 року Георгій Нарбут і ще ряд художників (Іван Мозолевський, Олександр Красовський, Василь Кричевський) отримують замовлення від Української Центральної Ради на створення ескізів грошових знаків Української Народної Республіки. Нарбут став автором ескізу банкноти номіналом 100 карбованців, на якій уперше було зображено тризуб як Державний герб новопосталої держави (в обігу з 5 січня 1918 року).

Цікаво, що написи дублювалися російською, польською мовами та мовою їдиш.

Банкнота авторства Георгія Нарбута номіналом 100 карбованців, на якій вперше зображено тризуб як Державний герб України

Після укладення Берестейського миру і повернення уряду УНР із Сарн до Києва (столиця пережила недовгу, але криваву більшовицьку окупацію) вже 1 березня 1918-го уряд УНР вирішив впровадити нову грошову одиницю – гривню.

Георгій Нарбут виконав ескізи до банкнот номіналом 10, 100 і 500 гривень (у народі останні називали "горпинками", бо на них зображено дівочу голівку у віночку). Також було підготовлено до випуску банкноти номіналом 2, 1000 і 2 000 гривень.

Після державного перевороту 29 квітня 1918-го і приходу до влади гетьмана Павла Скоропадського було вирішено віддрукувати в Берліні банкноти у 2, 10, 100 і 500 гривень. Автором ескізів до банкнот номіналом 100 і 500 гривень знову став Георгій Нарбут.

Але повернення до влади українських соціалістів було не за горами. Після повалення уряду гетьмана Георгій Нарбут знову "знадобився", ставши автором ескізу до банкноти у 100 карбованців, де вперше в Україні використовувався водяний знак (портрет Богдана Хмельницького). Можливо, тому вона отримала назву "богданівка".

Георгій Нарбут помер 23 травня 1920 року в Києві, на 35-му році життя. Поховали художника на Байковому кладовищі. Тиф, жорстокий бич воєн, а потім запалення печінки та гепатит після надскладної операції обірвали життя людини, котра встигла зробити несказанно багато. Та й плани в нього були грандіозні. І, якщо говорити про міру таланту цього Майстра, — цілком здійсненні.

Нагадаємо, заміна копійок на "шаги" в Україні може відбутися вже цього року. Однак для цього потрібне схвалення Верховної Ради. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний. На його думку, це буде крок до відновлення історичної справедливості.

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