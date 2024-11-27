В Полтаве откроют памятник Сковороде. Историк объяснил, что с ним не так (фото и видео)

Из-под пленки монумента торчат босые ноги, хотя в реальности философ не ходил босиком

В среду, 27 ноября, в сквере возле Малой академии искусств в Полтаве был установлен монумент известному странствующему украинскому философу Григорию Сковороде. Пленку с него не будут снимать до официального открытия в день рождения Сковороды 3 декабря.

Об этом сообщило "Суспільне: Полтава". Автором памятника является художник из Харькова Катиб Мамедов. Работы по установке памятника проводились за счет городского бюджета.

Бетонирование, облицовку постамента и другие работы по благоустройству сквера планируют завершить к концу этого года.

Также в сети появились фото и видео установки монумента.

Между тем украинский историк, сотрудник Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Пирогове Вадим Назаренко раскритиковал данный монумент. На своей странице в Facebook он написал, что из-под пленки памятника торчат босые ноги, хотя в реальности Григорий Сковорода не ходил босым.

"Это откровенное повторение советских стереотипов о босоногом философе", — написал Назаренко. Он также опубликовал стоп-кадр с видеосюжета об установке памятника, на котором видно, как босые ноги выглядывают из-под пленки.

Григорий Сковорода родился 22 ноября (3 декабря по новому стилю) 1722 года в селе Чернухи (тогда Киевская губерния Российской империи, сейчас — Полтавская область Украины), а умер 29 октября (9 ноября по новому стилю) 1794 года в селе Ивановка (тогда Харьковское имение Российской империи, сейчас — Харьковская область Украины). Он прожил 71 год.

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