Кто добровольно, а кто обязательно. Будут ли мобилизовывать женщин в 2025 году

Некоторым украинкам обязательно нужно становиться на учет в ТЦК

Украина продолжает реформировать систему военной службы. Верховная Рада приняла в основу законопроект №12076, расширяющий возможности для женщин служить в армии.

Теперь женщины, которые соответствуют требованиям здоровья и возраста, смогут добровольно проходить базовую военную подготовку и поступать на военную службу. Адвокат Екатерина Анищенко в комментарии Фактам ICTV рассказала об изменениях в законодательстве и будут ли мобилизовать женщин в 2025 году.

Что говорит закон

Законопроект предусматривает внесение изменений в законодательство о воинской обязанности, в частности, порядок постановки на воинский учет и проведение медицинских осмотров. Перед началом базовой подготовки женщин будут ставить на учет призывников. После прохождения службы они будут автоматически приобретать статус военнообязанных с соответствующими правами и обязанностями.

Несмотря на изменения, закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" говорит, что мобилизация женщин возможна только на добровольной основе.

Однако женщины с медицинским или фармацевтическим образованием в возрасте от 18 до 60 лет обязаны стать на воинский учет, если они пригодны к службе по состоянию здоровья. Однако даже для них призыв на службу возможен только с их согласия.

Также предусмотрено, что женщины, желающие служить ВСУ, могут заключить контракт и пройти военную подготовку . Важно, что для беременных женщин-военнослужащих законом предусмотрено право на увольнение со службы или оформление отпуска по уходу за ребенком.

Что думает о мобилизации женщин юрист

Адвокат Екатерина Анищенко отмечает, что мобилизация женщин остается исключительно добровольной.

"Я юрист, поэтому пока нет в законе, то соответственно говорить о возможности не можем. Но согласно требованиям действующего законодательства, мобилизация женщин возможна исключительно на основе добровольного согласия", — говорит она.

Юрист отметила, что постановку на воинский учет никто не отменял для женщин, имеющих специальность смежную к военной профессии . Это касается медиков и фармацевтов.

Ставшие на учет женщины получают статус военнообязанных . Это означает, что к ним будут действовать все требования, предусмотренные законом для этой категории граждан.

"Но женщины также сейчас служат, многие из них пошли добровольцами и подписывали контракты. Но относительно стопроцентной мобилизации, речь о ней не идет", — добавляет адвокат.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать беременных женщин и кому могут предоставить отсрочку. Медики-матери получают право на увольнение, если воспитывают детей самостоятельно, имеют 3 и более несовершеннолетних детей или воспитывают ребенка с инвалидностью, а также их муж служит в ВСУ.